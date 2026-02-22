Dự đoán dàn Em Xinh Say Hi mùa 2: Điểm chung là đều có sự "lột xác" ấn tượng

HHTO - Dù Em Xinh “Say Hi” mùa 2 chưa được nhà sản xuất xác nhận, cộng đồng người hâm mộ đã sớm “phác thảo” những gương mặt tiềm năng với đủ cá tính, màu sắc âm nhạc riêng và đặc biệt là có hành trình “lột xác” ấn tượng.

Min

Từng xuất hiện trong Anh Trai “Say Hi” 2025 với vai trò khách mời, Min là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về Em Xinh “Say Hi” mùa 2. Sở hữu nhan sắc trẻ trung, phong thái cuốn hút cùng giọng hát có chất riêng, nữ ca sĩ được đánh giá là một mảnh ghép phù hợp với tinh thần của chương trình.

Khi được hỏi về việc có tham gia Em Xinh mùa 2 hay không, Min từng dí dỏm “úp mở”: “Ai mà biết được, không biết nữa”.

Min là nữ ca sĩ được biết đến với loạt bản hit như Có Em Chờ, Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi, Ghen, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu. Nếu như trước đây MIN gắn liền với hình ảnh tươi sáng và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ thì đến cuối năm 2025, nữ ca sĩ mang đến một phiên bản trưởng thành, sâu sắc hơn với album Dear Min. Sự chuyển mình sau ba năm vắng bóng không chỉ cho thấy quá trình chắt lọc và tái định vị bản thân, mà còn khiến người hâm mộ thêm niềm tin rằng Min đã sẵn sàng cho một hành trình mới, nơi cá tính âm nhạc và bản lĩnh sân khấu được đặt vào thử thách lớn hơn.

Album Dear Min đạt được loạt thành tích “khủng” chỉ sau 2 tuần ra mắt.

Phùng Khánh Linh

Không còn chỉ được nhắc đến như một giọng ca Indie nhẹ nhàng, Phùng Khánh Linh trong năm 2025 đã gây dấu ấn đặc biệt với khán giả khi chủ động mở rộng biên độ cảm xúc, đào sâu hơn vào nội tâm và trải nghiệm cá nhân để xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ có chiều sâu. Album Giữa Một Vạn Người trở thành cột mốc cho sự chuyển dịch ấy, khi Phùng Khánh Linh khéo léo chuyển hóa những cảm xúc buồn và cô đơn thành chất liệu âm nhạc mang giá trị thẩm mỹ cao, được thể hiện qua giai điệu tinh tế cùng ca từ giàu hình ảnh và cảm xúc.

Trên mạng xã hội, Phùng Khánh Linh cũng tạo dấu ấn bằng loạt video quảng bá album theo phong cách “hài nhạt”, tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp khán giả nhận diện rõ hơn cá tính của cô. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người tin rằng Phùng Khánh Linh có thể trở thành một nhân tố thú vị nếu góp mặt ở Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

Phùng Khánh Linh được dự đoán sẽ là một màu sắc khác lạ của Em Xinh “Say Hi” mùa 2.

AMEE

AMEE được người hâm mộ ví như “viên ngọc ẩn” vì hiếm khi thấy cô xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc hay ra bài mới kể từ album MỘNGMEE được phát hành năm 2024. Từng gắn liền với hình ảnh “công chúa kẹo ngọt” trong những năm đầu hoạt động với loạt ca khúc mang giai điệu nhí nhảnh, dễ thương như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Sao Anh Chưa Về Nhà, Mộng Du, AMEE dạo gần đây cho thấy sự nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn khi dần chuyển sang hình ảnh cá tính, trưởng thành.

Phong cách cá tính của Amee dạo gần đây làm dấy lên tò mò trong lòng người hâm mộ: Liệu cô có đang chuẩn bị cho một màn tái xuất bùng nổ?

Màn xuất hiện ngắn ngủi của AMEE với vai trò khách mời của B Ray tại Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025 được khán giả xem như một tín hiệu cho thấy cô đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới, sẵn sàng cho những thử thách mới, điển hình như tham gia Em Xinh “Say Hi” mùa 2.