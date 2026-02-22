Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Say Hi mùa Tết: HIEUTHUHAI "giữ chuỗi" họp lớp, RHYDER - Anh Tú "ê hề content"

Lan Anh

HHTO - Mùa Tết năm nay, dàn Anh Trai “Say Hi” mang đến loạt khoảnh khắc đời thường đáng chú ý, từ sum họp gia đình đến những màn "content tự tìm đến".

Tết không chỉ là thời điểm đoàn viên, mà còn là “mùa nội dung” rộn ràng nhất năm của dàn Anh Trai "Say Hi". Khi lịch trình biểu diễn tạm khép lại, sự quan tâm của công chúng dần chuyển từ sân khấu sang những khoảnh khắc đời thường của các nam nghệ sĩ trong những ngày đầu năm.

di-dien-11.png
Mạng xã hội đã kịp chứng kiến một cuộc đổ bộ” hình ảnh đầy thú vị từ các Anh trai.

Giữ vững truyền thống qua từng mùa Tết, HIEUTHUHAI tiếp tục trung thành với “lịch trình” quen thuộc: Ăn Tết bên gia đình, hội ngộ bạn bè cấp ba. Qua những bức ảnh được ghi lại từ góc máy của người thân, nam rapper thu hút sự chú ý nhờ diện mạo nổi bật. Sự giản dị và tự nhiên ấy góp phần củng cố hình ảnh một HIEUTHUHAI gần gũi, đúng với tinh thần “con nhà người ta” mỗi dịp Xuân về.

di-dien-12.png
Đáng chú ý, bên cạnh sức hút ngày càng tăng trong sự nghiệp, anh vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhóm bạn cũ, thoải mái xuất hiện trong những buổi gặp gỡ đầu năm.

Nếu HIEUTHUHAI có một kỳ Tết truyền thống thì Anh Tú Voi lại tiếp tục khẳng định danh hiệu “ông hoàng content mùa Tết”. Từng gây chú ý năm trước với khoảnh khắc bị gia đình “giục cưới” lan truyền trên mạng xã hội, năm nay nam nghệ sĩ lại xuất hiện trong hình ảnh hóa thân thành Thần Tài, đứng chào đón họ hàng đến chúc Tết.

di-dien-13.png
Anh Tú chăm chỉ "tiểu phẩm mùa Tết".

Bất ngờ nhất phải kể đến RHYDER với một cái Tết "không giống ai". Giữa không khí rộn ràng ngày mùng 3, nam rapper lại xuất hiện tại phường để làm giấy tờ. Hình ảnh RHYDER ngồi giữa các cán bộ nghiêm nghị nhanh chóng trở thành meme khiến netizen “cười ra nước mắt”. Chủ nhân Sau Cơn Suy còn tranh thủ ký tặng album cho cô chú ngay tại đây, biến buổi làm việc hành chính thành một "mini fan meeting".

di-dien-14.png
Từ sân khấu lớn đến trụ sở phường, độ “content” của RHYDER vẫn không hề suy giảm.

Bên cạnh những khoảnh khắc viral nhờ tính hài hước, nhiều Anh trai khác lại chọn cách đón Tết ấm áp và kín đáo hơn. Erik và Đức Phúc tiếp tục duy trì truyền thống hội họp cùng gia đình “Hoa Dâm Bụt” hai thế hệ, mang đến hình ảnh thân thiết, gắn bó suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, Quân A.P gây chú ý khi xuất hiện tại quê nhà cùng gia đình trong dịp Tết, thậm chí còn lộ diện bên cạnh bạn gái tin đồn Lê Khanh.

638535800-2728668327492282-8862706969592836511-n.jpg
Anh trai Erik và Đức Phúc hội ngộ Hòa Minzy mùa Tết.
thiet-ke-chua-co-ten-2026-02-18t223040563.png
Quân A.P cùng bạn gái Lê Khanh đón Tết tại quê nhà.

Ở một diễn biến khác, những khoảnh khắc đời thường mang màu sắc hài hước của CONGB và Đỗ Nam Sơn cũng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hình ảnh hai nam nghệ sĩ tất bật dọn dẹp chén bát sau bữa ăn, không ngại “tự dìm” mình trước ống kính gia đình, mang đến góc nhìn gần gũi và chân thực.

di-dien-10.png
Việc các nghệ sĩ thoải mái chia sẻ những sinh hoạt quen thuộc trong dịp Tết góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa thần tượng và khán giả.
image-39.jpg
Lan Anh
#Anh Trai Say Hi #Tết 2026 #nghệ sĩ #gia đình #viral #content

