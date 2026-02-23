Trấn Thành nói gì mà dàn diễn viên Thỏ Ơi!! từng bật khóc trên trường quay?

HHTO - Diễn viên nào tham gia Thỏ Ơi!! cũng cho rằng bản thân chính là “nạn nhân của Trấn Thành”, đều từng bật khóc nức nở trên phim trường.

Nói về những mối quan hệ tưởng chừng yên ấm trong xã hội hiện đại, Thỏ Ơi!! theo chân các nhân vật khi đã tháo bỏ “lớp mặt nạ” cảm xúc để đối diện với tổn thương, dối trá trong chuyện tình cảm. Đa số dàn diễn viên của Thỏ Ơi!! đều lần đầu đóng phim nhưng đã diễn xuất khá ổn.

Đa số diễn viên Thỏ Ơi!! đều là tân binh diễn xuất.

Ai xem phim cũng hiểu đạo diễn Trấn Thành đã phải hỗ trợ, hướng dẫn các diễn viên tân binh rất nhiều. Chính vì thế mà LyLy, Pháo, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam và Pháo đều khẳng định “Tôi là nạn nhân của đạo diễn Trấn Thành”. Như LyLy từng thấy đi quay MV ca nhạc khá đơn giản, nên đóng phim cũng giống như vậy. Đâu có ngờ thực tế khác biệt rất nhiều.

Ai cũng trải qua áp lực khi làm việc với Trấn Thành.

Văn Mai Hương tiết lộ Trấn Thành đặt ra rất nhiều yêu cầu cho diễn viên, liên tục thị phạm và góp ý để mọi người có thể diễn như không diễn. Đó thực sự là những thử thách không hề dễ dàng với một người lần đầu đóng phim như Văn Mai Hương. Còn Pháo vẫn nhớ lại nhiều ngày ăn không ngon, ngủ không yên, luôn trong trạng thái thất thần vì lo lắng cho vai diễn. Pháo “làm công chúa của ba mẹ quen rồi” nên ra trường quay, ai hơi to tiếng là cô nàng sẽ khóc.

Trấn Thành nổi tiếng nghiêm khắc trên trường quay.

Vĩnh Đam được nhận xét là một trong những điểm sáng mới lạ trong Thỏ Ơi!! nhưng cũng nhiều lần thấy mình chân tay lạnh ngắt, mặt mày tái đi vì quay nhiều lần vẫn không đạt. Trong dàn diễn viên chính, chỉ có Quốc Anh từng làm việc với Trấn Thành ở phim Bộ Tứ Báo Thủ nhưng vẫn nguyên cảm giác hồi hộp và áp lực trên trường quay, luôn lo lắng mình không nắm bắt trọn vẹn ý đồ của đạo diễn.

Từ diễn viên phụ đến chính đều phải tập trung hết sức trong từng cảnh.

Ngược lại, Trấn Thành tiết lộ sau khi quay xong Bộ Tứ Báo Thủ, anh dự định không làm việc với nhiều diễn viên tay ngang nữa. Nhưng tới Thỏ Ơi!! anh lại chọn tận 4 diễn viên trẻ. Nhưng LyLy đã chịu khó đến mức Trấn Thành muốn gọi cô là “Lỳ lỳ”, vì rất kiên trì trong từng cảnh quay để đem đến kết quả tốt nhất.

Trấn Thành tiếp tục nhìn thấy trong Pháo nhiều chiều sâu nội tâm để có thể hóa thân thành Nhật Hạ khiến khán giả phải vừa thương vừa giận. Đạo diễn đặc biệt dành nhiều kỳ vọng cho Văn Mai Hương vì rất có khả năng diễn xuất. Trường hợp “khó nhằn” nhất của Trấn Thành hẳn là Vĩnh Đam nhưng cuối cùng cũng thành công.