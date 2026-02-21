Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những bức ảnh đặc biệt nhất V-Biz mùa Tết 2026 vì ẩn chứa nhiều câu chuyện

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

HHTO - Tưởng chỉ là những bức ảnh kỷ niệm gặp nhau ngày Tết, nhưng các khoảnh khắc này lại có rất nhiều chuyện để netizen thì thầm to nhỏ.

chi-pu-13.jpg

Trên trang cá nhân, Chi Pu mới đăng tải ảnh chụp cùng Linh Rin khi hai người đẹp về Hà Nội đón Tết. Cách đây hơn 10 năm, Chi Pu cùng Linh Rin là các hot girl đình đám nhất nhì Hà thành và bây giờ, nhan sắc cả hai chỉ có tăng lên, tình bạn cũng ngày càng thân thiết. Dù không thường xuyên gặp gỡ hay tương tác trên mạng xã hội, Chi Pu và Linh Rin vẫn quan tâm đến nhau trong những dịp đặc biệt. Chi Pu từng tặng quà cho con gái Linh Rin khi cô bé mới chào đời, ngược lại Linh Rin từng cất công đi mua đồ hiệu cho Chi Pu khi cô bạn thân nhờ.

chi-pu-11.jpg

Nhưng bức ảnh Chi Pu - Linh Rin hội ngộ vẫn không gây bão bằng khoảnh khắc Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn lì xì cho nhau. Bộ tứ Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Salim và Sun Ht từng là nhóm bạn đình đám vì cả bốn đều xinh đẹp, nổi tiếng và lại rất thân thiết. Nhưng đến năm 2020, Chi Pu cùng Quỳnh Anh Shyn nghỉ chơi khiến những cuộc gặp gỡ không còn trọn vẹn, khi có Chi Pu thì thiếu Quỳnh Anh Shyn và ngược lại.

chi-pu-12.jpg

Nhưng hai người đẹp đình đám đã xóa bỏ hiềm khích từ khi cùng tham dự đám cưới của Salim - Long Hạt Nhài và tới Tết năm nay, bộ tứ năm xưa đã hội ngộ đông đủ, cùng ăn cơm rất vui vẻ, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn còn làm biểu tượng trái tim chứng tỏ hai bên đã xóa bỏ hoàn toàn những bất đồng trong quá khứ.

chi-pu-2.jpg
chi-pu-5.jpg

Hoàng Thùy Linh cũng "chơi lớn” khi đăng tải loạt ảnh bên Đen Vâu kèm theo chú thích “Vị Nhà” và biểu tượng trái tim. Đây là ảnh chụp khi hai người song ca bài Vị Nhà trong chương trình Đón Tết Cùng VTV - Bay Giữa Cánh Đồng Xuân nhưng netizen lại cho rằng Hoàng Thùy Linh có lẽ đang ngầm công khai chuyện tình cảm với Đen Vâu (?!).

chi-pu-7.jpg

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vướng tin đồn hẹn hò đã lâu, thậm chí được cho là đã có hai nhóc tì sinh đôi nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Chính vì thế, khán giả càng thích thú khi thấy Hoàng Thùy Linh chủ động đăng ảnh chụp chung với Đen Vâu và hy vọng hai người sớm công khai gia đình nhỏ hạnh phúc.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
#Chi Pu #Linh Rin #Hoàng Thùy Linh #Đen Vâu #Quỳnh Anh Shyn

