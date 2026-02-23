Đây chính là nàng hậu tham gia nhiều phim Tết của đạo diễn Trấn Thành nhất

HHTO - Nàng Hoa hậu đình đám này là phát hiện của đạo diễn Trấn Thành, từng tham gia một số dự án trăm tỷ và được đánh giá có tiềm năng diễn xuất.

Xuất hiện bất ngờ với vai cameo trong bộ phim Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành, Hoa hậu Tiểu Vy hóa thân thành một trong những nhân vật khách mời trên chương trình Chị Bờ Vai của MC Hải Linh. Cô mang chiếc mặt nạ con cọp, tự nhận mình "dữ lắm" với cách nhả thoại thẳng thắn, có phần đanh đá. Từ đó, khoảnh khắc kéo dài chỉ khoảng 15 - 20 giây của Tiểu Vy trong Thỏ Ơi!! khiến khán giả không thể không nhớ đến.

Chính sự góp mặt bất ngờ này đã giúp Tiểu Vy trở thành Hoa hậu đóng nhiều phim nhất của Trấn Thành kể từ khi anh đảm nhận vai trò đạo diễn. Trong nửa thập kỷ làm phim, Trấn Thành luôn ưu tiên casting dựa trên sự phù hợp với vai diễn hơn là xuất thân nghệ sĩ, mở đường cho nhiều ca sĩ, rapper hay các người đẹp lấn sân sang điện ảnh. Riêng với Tiểu Vy, cô đã có cơ hội góp mặt trong 3 trên 5 phim của đàn anh, và các tác phẩm này đều gây sốt phòng vé bằng những kỷ lục doanh thu ấn tượng.

Trong phim Mai, Tiểu Vy xuất hiện ngắn ngủi ở đoạn kết, trong vai vợ của nhân vật Sâu (do Tuấn Trần thủ vai). Chuyển qua Bộ Tứ Báo Thủ, nàng hậu lần đầu thủ vai nữ chính, hóa thân thành cô nàng Quỳnh Anh nhõng nhẽo nhưng cũng rất mạnh mẽ. Gần đây nhất chính là Thỏ Ơi!!, dự án đang có hành trình doanh thu đáng chú ý ngoài rạp chiếu.

Tiểu Vy đóng Mai và Bộ Tứ Báo Thủ.

Sinh năm 2000, Tiểu Vy (hay Trần Tiểu Vy) nổi tiếng với khán giả Việt sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Từ đó, cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, thương hiệu săn đón, từng làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Tiểu Vy từng đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt Top 30 chung cuộc.

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2028.

Với nhiều bạn bè đồng nghiệp trong ngành, Tiểu Vy được nhận xét là sở hữu nét đẹp "ngàn năm có một", theo chính lời dì Dung dành cho cô. Thêm vào đó, CEO Bảo Hoàng của nhà Uni cũng khen ngợi nàng hậu sở hữu gương mặt đẹp nhất nhì trong làng sắc đẹp Việt. Tuy vậy với Tiểu Vy, đấu trường sắc đẹp không phải đích đến cuối cùng của cô. Kể từ năm 2020, cô đã "lấn sân" diễn xuất với các dự án như Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái, phim chiếu mạng Chủ Tịch Giao Hàng nhưng chưa gây chú ý mạnh mẽ.

Phải đến khi hợp tác với Trấn Thành, cái tên Tiểu Vy mới thật sự trở nên ấn tượng. Cơ duyên hợp tác của cả hai bắt đầu từ một sự kiện, khi Trấn Thành nhận thấy Tiểu Vy đằm thắm, trưởng thành hơn so với hình ảnh trước đây. Sau khi xác nhận chọn Tiểu Vy đóng chính Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành khẳng định cô có nội tại khá "điên", giống nhân vật mà mình hình dung trong đầu.