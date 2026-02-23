Giữa nghi vấn trục trặc hôn nhân, Trâm Anh - JustaTee có động thái trái ngược

HHTO - Sáng nay, mạng xã hội xôn xao trước động thái hủy theo dõi và xóa ảnh chung của Trâm Anh - bà xã JustaTee. Tuy nhiên, sau đó cô đã có chia sẻ khiến người hâm mộ cặp đôi phần nào an tâm.

Trước đó, cư dân mạng phát hiện Trâm Anh bất ngờ hủy theo dõi JustaTee trên Instagram, đồng thời ẩn/xóa toàn bộ ảnh chụp chung của hai vợ chồng trên các nền tảng cá nhân. Trang cá nhân của cô hiện chỉ giữ lại những bức ảnh chụp cùng các con.

Cùng thời điểm, Trâm Anh đăng trên Threads dòng trạng thái ẩn ý: “Cũng vừa tự tay xoá đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xoá đi thôi". Ngay sau đó, người hâm mộ cũng phát hiện ra trong suốt kỳ nghỉ Tết vừa qua, cả Trâm Anh và JustaTee đều không đăng tải hình ảnh gia đình đón năm mới như những năm trước. Bên cạnh đó, Trâm Anh cũng từng chia sẻ hình ảnh đang mang thai bé thứ 3 trên nền nhạc tâm trạng, nhiều suy tư.

Loạt động thái gây xôn xao của Trâm Anh - bà xã JustaTee gần đây.

Những năm trước, cả hai đều chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên gia đình vào mỗi dịp Tết.

Trước nhiều "tín hiệu", không ít netizen lo lắng cuộc hôn nhân của cả hai đang "cơm không lành, canh không ngọt". Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng bà xã của nam producer chỉ đang trải qua giai đoạn tâm trạng nhạy cảm gần cuối thai kỳ.

Giữa thời điểm cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, Trâm Anh đã cập nhật khoảnh khắc vui vẻ bên con gái Cici trên sân pickleball - bộ môn thể thao yêu thích của 2 mẹ con trên Story cá nhân. Cùng với đó, cô cho biết bản thân "đang stress gần sinh tới nơi" và mong netizen không lan truyền thông tin không chính xác.

Trong khi đó, phía JustaTee chưa có cập nhật mới nào ngoài dòng trạng thái “Chúc mừng năm tuổi” đã được chia sẻ cách đây một tuần.

Trên trang cá nhân, Trâm Anh chia sẻ cô đang stress vì gần tới thời gian sinh em bé.

JustaTee và Trâm Anh bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2013, khi Trâm Anh nổi tiếng với danh xưng “hot girl bế giảng”, còn JustaTee đang ở đỉnh cao với các bản hit như Forever Alone. Sau 5 năm hẹn hò, hai người kết hôn vào năm 2018 và tính đến nay đã bên nhau được 8 năm.

Gia đình nhỏ của JustaTee và Trâm Anh luôn được người hâm mộ yêu mến bởi hình ảnh tích cực, tự nhiên. Nam producer cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh "ông bố bỉm sữa" và liên tục viral bởi những khoảnh khắc chăm con vừa hài vừa... khổ. Đặc biệt, vào cuối năm 2025, JustaTee từng đăng tải hình ảnh gia đình kèm thông báo đang chuẩn bị đón em bé thứ 3 và nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả.