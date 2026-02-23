Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Mùa Xuân rực rỡ của Mason Nguyễn: Cổ Đông dành lì xì cho chuyến bay MS2701

Thùy Dương (Tổng hợp) - Ảnh: Fanpage nghệ sĩ và FC
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lì xì Tết năm nay của cộng đồng Cổ Đông đã có chỗ "đầu tư": Fan meeting đầu tiên của Mason Nguyễn với tên gọi MS2701.

Sau Anh Trai “Say Hi” 2025, hội Cổ Đông - FC chính thức của Mason Nguyễn đã có thêm nhiều thành viên mới gia nhập, tiếp lửa cho các hoạt động của FC. Hiện FC Cổ Đông của Sếp Bách có 2 team chính gồm: Cổ Đông Thủ ĐôCổ Đông Sài Thành.

1-mason-nguyen.jpg
"Sếp" Bách có thêm một lượng lớn fan sau Anh Trai "Say Hi". Ảnh: Mason Nguyễn.

Vào dịp sinh nhật “sếp” Bách (27/1), hội Cổ Đông đã tổ chức một event đặc biệt mang tên Make A Special One Night tại Hà Nội và TP.HCM trong cùng ngày 23/1.

Vé VIP của sự kiện tại TP.HCM đã nhanh chóng hết trong vòng 1 phút sau khi mở bán, hạng vé GA tại Hà Nội và TP.HCM cũng được các fan “chốt đơn” xong chỉ trong 1 ngày. Với sự tâm huyết của FC, Mason Nguyễn đã có tiệc sinh nhật đón tuổi 26 đáng nhớ, với sự góp mặt của hơn 300 “quạt” ở cả hai miền.

1-mason-nguyen-6.jpg
1-mason-nguyen-food-cart-2.jpg
1-mason-nguyen-food-cart-1.jpg
Cộng đồng Cổ Đông luôn tiếp ứng idol nhiệt tình. Ảnh: Mason Nguyễn.

Bên cạnh đó, FC luôn đồng hành với “sếp” Bách trong các sự kiện lớn nhỏ, chỉ cần Mason Nguyễn góp mặt là không thể thiếu Cổ Đông, từ dựng booth check-in, chiêu đãi xe food cart, bình chọn giải thưởng, cho tới phát tặng banner...

Không chỉ nhiệt huyết, Cổ Đông còn là những người “hề hước”, từng tặng Mason Nguyễn một bó hoa rau củ to bự, với ê hề ngô, dưa chuột, cà rốt, cải thảo, cà tím… khi anh tới diễn tại Học viện Nông nghiệp, khiến “sếp Bách” nghĩ ngay đến việc chế biến bó hoa này thành… một nồi gà hầm rau củ.

Mason Nguyễn nói gì khi nhận được hoa rau củ? Clip: Cổ Đông Sài Thành - FC Mason Nguyễn.

Ngay trước thềm sinh nhật, “sếp Bách” còn được fan ưu ái tặng hẳn một ngôi sao, được đặt tên là “Mason Nguyễn”. Ngôi sao này nằm trong chòm Draco (Thiên Long), một trong những chòm sao lớn và cổ xưa nhất trên thiên cầu Bắc. Ngoài ra, FC Cổ Đông cũng có riêng một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thuộc chòm Andromeda (Tiên Nữ).

sao-masonnguyen.jpg
Ngôi sao mang tên Mason Nguyễn được FC dành tặng. Nguồn: @katrina12le.
image-2026-02-23t112255189.jpg
FC Cổ Đông cũng có một ngôi sao đại diện trên trời. Nguồn: @codongthudo_fcmasonnguyen.

Đáp lại sự yêu mến của các Cổ Đông, Mason Nguyễn từng tâm tình với fan: “Cảm ơn các bạn đã ở đây từ lúc tôi còn là RzMas, tới lúc tôi trở thành Mason Nguyễn tham gia Anh Trai “Say Hi” 2025 và vào vòng Chung kết, đi cùng tôi qua từng thay đổi, luôn đặt niềm tin ở tôi cả những lúc tôi còn chưa biết mình sẽ đi xa tới đâu…”

Sau nhiều chờ mong, trước thềm Tết Bính Ngọ, Mason Nguyễn và ê-kíp đã công bố kế hoạch tổ chức fan meeting đầu tiên với tên gọi MS2701. Đây được xem là một “chuyến bay” đặc biệt chỉ có 1.080 suất. MS2701 sẽ chính thức “cất cánh” vào ngày 22/3 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM). Fan meeting có 3 hạng vé: First Class (2.701K), Premium (1.701K), ECO (701K), với các quyền lợi hấp dẫn đi kèm.

mason-seatmap.jpg
masonnguyen-benefit.jpg
Các hạng vé và quyền lợi của "chuyến bay" MS2701. Ảnh: Mason Nguyễn.

Trong đợt vé mở bán sớm trước Tết Bính Ngọ, 120 vé đầu tiên của MS2701 tặng kèm khăn bandana có chữ kí “tươi” của cơ trưởng Mason Nguyễn đã nhanh chóng được “chốt đơn” chỉ trong 10 giây, với 64K lượt truy cập mua vé.

masonnguyen-ticket2.jpg
Fan meeting MS2701 sẽ mở bán vé chính thức từ ngày 27/2. Ảnh: Mason Nguyễn.

Dự kiến, vé của fan meeting sẽ được mở bán chính thức từ 19h30 ngày 27/2. Dù cuộc hẹn tháng 3 vẫn còn xa, nhưng Mason Nguyễn đã “nhá hàng” về cuộc gặp Day 2: “Nếu Day 1 là lần đầu mình được đứng cùng nhau ở đó, thì tôi rất mong Day 2 mình sẽ lại gặp nhau, đông đủ hơn, đứng gần nhau hơn, cùng nghe nhạc và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đó”.

Bạn hãy gửi thông tin, hoạt động của FC về email chuyên mục: bantinfc@gmail.com

Thùy Dương (Tổng hợp) - Ảnh: Fanpage nghệ sĩ và FC
#Mason Nguyễn #lì xì Tết #Cổ Đông Sài Thành #Cổ Đông Thủ Đô #fan meeting MS2701 #bản tin FC

