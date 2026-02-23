Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân Binh Thăng Cấp ăn Tết: Long Hoàng tạo trend, Swan Nguyễn "sống 100 cuộc đời"

Vân Anh (tổng hợp)

HHTO - Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, dàn Tân Binh Thăng Cấp đã tung loạt "tiểu phẩm" duyên dáng, gần gũi khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến.

Tết Nguyên đán 2026 là quãng nghỉ hiếm hoi sau một năm bận rộn của dàn Tân Binh Thăng Cấp gồm nhóm nhạc UPRIZE và 4 nghệ sĩ độc lập Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn, minhtin (lighT) - hay được fan gọi vui là tổ hợp "UPD4TE". Kỳ nghỉ năm nay được cộng đồng mạng ưu ái gọi là cái Tết "ê hề tiểu phẩm" của các nghệ sĩ trẻ. Người hâm mộ còn cho rằng những "tiểu phẩm" này cũng là một phần "bài tập Tết" của các tân binh.

Rời xa ánh đèn sân khấu và lịch trình dày đặc, các nghệ sĩ trẻ trở về với nhịp sống giản dị. Người tất bật dọn dẹp nhà cửa, người phụ ba mẹ cắm hoa, trông cháu... đúng chuẩn "con ngoan trò giỏi". Nhiều khán giả nhận xét rằng những câu chuyện ấy giống hệt hội bạn thân xung quanh mình, không còn là hình ảnh của các idol trên sân khấu.

bia-2.png
Những khoảnh khắc đời thường đã giúp xóa nhòa khoảng cách giữa thần tượng và fan.

Trong đó, Long Hoàng (LEON) của UPRIZE bất ngờ gây chú ý khi tạo trend với dáng chụp ảnh cùng hoa, thu hút lượng tương tác đáng kể trên mạng xã hội. Fan hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí người bạn đồng niên Duy Lân cũng nhanh chóng "bắt trend" theo anh. Bên cạnh đó, Long Hoàng còn khiến cộng đồng Thái Tử Phi - tên gọi fan của anh - thích thú khi chia sẻ sẽ lì xì nếu hữu duyên gặp nhau trong dịp Tết, biến những cuộc chạm mặt tình cờ thành kỷ niệm đáng nhớ.

bia-3.png
Duy Lân nhanh chóng "bắt trend" với người bạn đồng niên.

Swan Nguyễn lại gây ấn tượng bằng tần suất đăng tải "tiểu phẩm" nhiều nhất trong dàn tân binh. Từ hành trình trên xe về quê, dọn nhà đón Tết, đi câu cá đến hát karaoke, mọi hoạt động đều được anh ghi lại. Sự chân thực trong từng khung hình khiến khán giả không khỏi bật cười vì cảm giác quá đỗi quen thuộc. Swan Nguyễn còn "bàn giao" hai chú mèo cùng căn phòng tại TP.HCM cho người em minhtin chăm sóc hộ, tạo thêm một tình huống "content tự tìm đến" minhtin.

635860883-17915169393289659-2197933591079632009-n.jpg
Swan Nguyễn là "học sinh" chăm chỉ làm "bài tập Tết" nhất trong dàn tân binh.

Các thành viên còn lại cũng đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc dọn dẹp nhà cửa và quây quần bên gia đình, dù chọn cách đón Tết kín tiếng hơn. Riêng Hồ Đông Quan và Cường Bạch còn có dịp gặp khán giả qua phim Tết 2026 Bạch Gia Sum Vầy. UPRIZE cũng xuất hiện trong chương trình đêm Giao thừa trên VTV với ca khúc Mã Đáo Thành Công được làm mới lại dành riêng cho nhóm, mang theo thông điệp về một năm mới thăng tiến và chinh phục những mục tiêu phía trước.

img-dae8df52.jpg
UPRIZE mang ca khúc Mã Đáo Thành Công lên sóng VTV đêm 29 Tết. Ảnh: VTV

Có thể nói, Tết 2026 không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là dịp để dàn Tân Binh Thăng Cấp củng cố hình ảnh nghệ sĩ trẻ gần gũi, dễ mến. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, giúp họ ghi thêm điểm trong lòng người hâm mộ trước khi bước vào một năm mới với nhiều kỳ vọng.

632098447-1326546176181097-3905906139592800047-n.jpg
Vân Anh (tổng hợp)
