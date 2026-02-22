Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trấn Thành thị phạm diễn xuất phim thế nào mà khán giả gọi tên Hoàng Nam?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thị phạm diễn xuất là một phần công việc của đạo diễn trên trường quay. Nhưng khi xem video thị phạm của Trấn Thành và Hoàng Nam (đạo diễn phim Thế Hệ Kỳ Tích) thì netizen thấy lạ lắm!

Thỏ Ơi!! đang lập nhiều kỷ lục doanh thu, trở thành phim cán mốc 200 tỷ nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt, giúp Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua phim Tết”. Mọi thông tin, chuyện hậu trường của Thỏ Ơi!! cũng trở thành đề tài được quan tâm, và đoạn video Trấn Thành thị phạm diễn xuất cho rapper HURRYKNG được chú ý đặc biệt.

thooi1-ezgifcom-resize.gif
Trấn Thành say mê thị phạm cho diễn viên.

Thỏ Ơi!! quy tụ rất nhiều diễn viên tay ngang, nhiều người lần đầu đóng phim nên Trấn Thành càng vất vả trong việc hướng dẫn cách nhập vai cũng như trực tiếp diễn thử cho mọi người dễ hình dung được tâm lý nhân vật. Trong phân cảnh mâu thuẫn giữa Vĩnh Đam và HURRYKNG, vì nhân vật trải qua nhiều trạng thái cảm xúc nên Trấn Thành đã phải thị phạm diễn xuất. Và netizen đã khen nam đạo diễn làm mẫu quá ổn, diễn rất sinh động, biểu cảm rõ ràng giúp diễn viên nhanh chóng biết mình cần làm gì.

tho-oi-3.jpg
Thỏ Ơi!! đang dẫn đầu đường đua phim Tết năm nay.

Cũng vì Trấn Thành thị phạm rất lôi cuốn mà nhiều cư dân mạng lại nhớ đến màn thị phạm của đạo diễn Hoàng Nam trong phim Thế Hệ Kỳ Tích. Hoàng Nam cũng mời nhiều diễn viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên cần được hướng dẫn cụ thể trong mỗi cảnh quay. Có một video hậu trường ghi lại cảnh đạo diễn Hoàng Nam làm mẫu cho nam chính Trần Tú nhưng lại để lộ giọng thoại đều đều không điểm nhấn, diễn xuất nhạt nhòa không rõ tâm trạng.

thooi2-ezgifcom-resize.gif
Đạo diễn Hoàng Nam cũng thị phạm cho diễn viên.

Clip này từng bị nhiều khán giả cho rằng đạo diễn Hoàng Nam thị phạm không hiệu quả, rất khó để diễn viên học hỏi được gì sau khi nhìn đạo diễn thực hiện. Và khi đặt hai video Trấn Thành - Hoàng Nam ở cạnh nhau, khán giả lại càng nhận thấy sự khác biệt. Trấn Thành có lợi thế lớn khi vừa là diễn viên lâu năm vừa là đạo diễn còn Hoàng Nam là YouTuber chuyển sang làm đạo diễn, nên hiển nhiên cách thị phạm sẽ khác biệt.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trấn Thành #Hoàng Nam #Thỏ Ơi #Thế hệ kỳ tích #đạo diễn thị phạm

