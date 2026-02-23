Mỹ nam V-Biz nào có nhiều khoảnh khắc triệu view nhất dịp Tết Bính Ngọ 2026?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - HIEUTHUHAI, Sơn Tùng M-TP - MONO, Anh Tú, Rhyder là chủ nhân của loạt khoảnh khắc "náo loạn" mạng xã hội ngay những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Sơn Tùng M-TP được biết đến là ngôi sao kín tiếng về đời tư. Em trai ruột của nam ca sĩ - MONO kể từ khi chính thức hoạt động âm nhạc cũng rất hạn chế xuất hiện cùng anh trai. Cả hai chưa từng hợp tác sản phẩm âm nhạc chung hay tương tác thân thiết trước ống kính truyền thông ở các sân khấu, sự kiện thương mại.

tet-2026-son-tung-m-mono-2.jpg
tet-2026-son-tung-m-mono-1.jpg

Cặp anh em V-Biz đình đám chỉ hiếm hoi "chung khung hình" vào các dịp về quê ăn Tết với gia đình. Theo đó, những khoảnh khắc tương tác gần gũi hiếm có giữa Sơn Tùng M-TP và MONO lại càng được cộng đồng mạng quan tâm hơn.

ao-tet-2026-mung-1-son-tung-mono-123.jpg
ao-tet-2026-mung-1-son-tung-mono.jpg

Mùng 1 Tết, cặp anh em cùng bố mẹ check-in chào Xuân. Phong cách phóng khoáng, năng động của hai sao nam cùng sự "xì-tin" của phụ huynh gây sốt. Loạt ảnh thu về gần 700K lượt tương tác trên hai nền tảng Facebook, Instagram.

Mùng 5 Tết, Sơn Tùng M-TP có lần hiếm hoi cho em trai MONO "lên sóng" trên kênh TikTok 6,5 triệu người theo dõi. Cặp đôi tương tác vui vẻ trên nền nhạc Đừng Về Trễ - ca khúc đã ra mắt hơn 12 năm của Sơn Tùng M-TP. Đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, hút tới gần nửa triệu lượt "thả tim", 4,5 triệu lượt xem chỉ sau 18 giờ đăng tải.

tet-2026-rhyder-fgvgx.jpg
tet-2026-rhyder-fg.jpg

Từ khóa "RHYDER lên đồn" bất ngờ lọt top xu hướng vào ngày mùng 3 Tết. Á quân Anh Trai "Say Hi" mùa 1 có mặt tại trụ sở Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) để hoàn thành các thủ tục cấp căn cước công dân. Loạt ảnh được đăng tải trên trang Thông tin Chính phủ hút gần 50K lượt tương tác trên Facebook. Người hâm mộ thích thú trước khoảnh khắc đời thường gần gũi của nam ca sĩ.

anh-tu-tet.jpg

Anh Tú tiếp tục trở thành "cây hài" mạng xã hội mỗi dịp Tết. "Anh Trai" về quê ăn Tết sớm, liên tục "phục vụ" content giao lưu vui nhộn tại xóm.

tet-2026-anh-tu-3.png
tet-2026-anh-tu-1.jpg
tet-2026-anh-tu-1.png

Ngày đầu năm, "Voi Bản Đôn" hóa thân thành Thần Tài lì xì người thân. Khoảnh khắc Anh Tú "hân hoan du Xuân" được Cổng thông tin Chính phủ sử dụng làm ảnh minh họa. Tiếp đó, sao nam có màn "ba mặt một lời" với cặp sao Thỏ Ơi - Lyly và Vĩnh Đam nhận tới cả trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

tet-2026-duc-phuc-minzy.jpg

Bộ ba nghệ sĩ Đức Phúc - Hòa Minzy - Erik duy tình tình bạn đẹp tới năm thứ 9. Bức hình đại gia đình Hoa Dâm Bụt hai thế hệ tụ họp vào ngày Tết đã trở thành "truyền thống" của nhóm bạn, được cư dân mạng yêu thích.

hieuthuhai-tet-2026-2.jpg
hieuthuhai-tet-2026-1.jpg

HIEUTHUHAI dù đã thành sao nam "đắt show" nhất nhì V-Biz vẫn "giữ chuỗi" họp lớp cấp 3 mỗi dịp Tết. Hình ảnh Quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa 1 ăn mặc giản dị, tinh tế chọn vị trí phía rìa khung hình nhóm "ghi điểm" với công chúng.

Cũng trong dịp Tết 2026, HIEUTHUHAI góp mặt trong phim Tết của Trường Giang với vai cameo (khách mời). Chỉ xuất hiện ngắn ngủi, đoạn thoại "giác ngộ" của chàng quản lý đẹp trai trong Nhà Ba Tôi Một Phòng trở thành xu hướng TikTok.

MIDI
#Tết Bính Ngọ #sao nam #HIEUTHUHAI #Sơn Tùng M-TP #MONO #Anh Tú #Rhyder

