Nhờ Dương Mịch, bộ váy bình dân trở thành trang phục được săn lùng Tết này

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ bộ váy gây sốt nhất Trung Quốc dịp Tết này lại là một thiết kế có giá bình dân, nhưng nhìn đẹp như hàng hiệu khi được nữ diễn viên Dương Mịch mặc.

duong-mich-7.jpg

Trong đường đua phim Tết Bính Ngọ ở Trung Quốc, Kinh Trập Vô Thanh đang xếp hạng 3 với doanh thu tuy không bùng nổ nhưng cũng không quá tệ. Đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu với dàn diễn viên ngôi sao: Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Lôi Giai Âm, Dương Mịch và Lưu Thi Thi.

duong-mich-5.jpg

Thật bất ngờ là sau khi Kinh Trập Vô Thanh công chiếu, điều khán giả chú ý bàn tán nhiều nhất không phải nội dung hay diễn xuất, mà là... một bộ váy Dương Mịch mặc. Nữ diễn viên dù chỉ đóng vai phụ, là một gián điệp nhưng lại có ăn mặc bắt mắt, sành điệu để che giấu thân phận.

duong-mich-3.jpg

Có một cảnh phim, Dương Mịch cực nổi bật giữa đám đông với bộ váy chất liệu dệt kim ôm sát cơ thể, pha màu hài hòa với những đường kẻ sọc xanh, trắng, hồng. Dù chỉ đi giày bệt, Dương Mịch vẫn khiến khán giả xuýt xoa với vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể rất đẹp và vòng eo bé xíu.

duong-mich-6.jpg

Bộ váy không hề cầu kỳ, đến từ một thương hiệu bình dân và bán trên sàn Taobao với giá khoảng 1,5 triệu đồng nhưng khi Dương Mịch mặc thì được khen đẹp như đồ hiệu. Thiết kế này còn có nhiều ưu điểm, nhất là chất liệu co giãn tạo cảm giác thoải mái, giúp người mặc nhìn gọn gàng nhỏ nhắn hơn.

duong-mich-1.jpg

Ngay sau khi bộ váy này gây sốt mạng xã hội, mọi người đã nhanh chóng đặt mua hết sạch và cả những mẫu váy dệt kim với kiểu dáng, màu sắc tương tự cũng cháy hàng theo. Và Dương Mịch một lần nữa lại chứng tỏ khả năng tạo trào lưu của mình, khi đã nhiều lần những món đồ cô sử dụng được khán giả đổ xô đi mua.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Dương Mịch #Kinh Trập Vô Thanh #Dương Mịch váy Taobao #Dương Mịch váy kẻ

