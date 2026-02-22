Người có gu thanh lịch ưu tiên lựa chọn những gam màu và cách ăn mặc này

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ái Ái
HHTO - Màu xanh bắt mắt, màu xám, hồng phấn nhẹ nhàng và chocolate ấm áp là những màu sắc được giới sang giàu và người có gu thẩm mỹ phong phú lựa chọn. Tất cả đều là màu trung tính nhưng có chiều sâu hơn so với bảng màu tối giản thông thường.

Molten Green

Nếu bạn theo đuổi phong cách sang trọng và luôn muốn vẻ ngoài của mình trông thật thanh lịch, thì chắc chắn không thể bỏ qua những chiếc đầm lụa màu xanh molten green. Nó không rực rỡ như brat green, cũng không trầm ấm như xanh oliu mà giao thoa ở giữa hai tông xanh này. Molten green đặc biệt hợp với chất liệu silk, khiến cho chiếc đầm có chiều sâu hơn. Chiếc váy dài của Dries Van Noten là ví dụ điển hình.

Powder Pink

Được giới thiệu bởi các thương hiệu như Miu Miu, Khaite, Jil Sander và Alaïa trong năm 2025, màu hồng với độ nhạt nhất hoạt động giống như một màu trung tính nhưng có thêm một chút ngọt ngào. Powder pink xuất hiện nhiều trên vải lụa và vải organza để tăng thêm sự quyến rũ, mềm mại.

Chocolate

Màu nâu chocolate là một xu hướng lâu dài, nên bạn sẽ không sợ lỗi mốt khi bổ sung cho tủ đồ. Màu nâu chocolate đậm từng xuất hiện trong các bộ sưu tập tại Max Mara, thậm chí nó là màu chủ đề chính vì tương tự màu Mocha Mousse của 2025.

Soft Gray

Soft Gray phối hợp nhịp nhàng cùng xu hướng thời trang công sở đang lên ngôi, có thể điểm danh ngay những thứ màu xám từ cà vạt sọc nhỏ, cho đến những tờ báo cuộn tròn trên sàn diễn. Những người có gu thời trang phong phú chắc chắn không thể bỏ qua một bộ trang phục bắt dính cả hai trend: Công sở và màu xám.

Ái Ái
