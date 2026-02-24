Nữ vận động viên sở hữu kiểu tóc nổi bật nhất sân băng Olympic mùa Đông 2026

HHTO - Khác biệt so với hình mẫu "công chúa băng giá" truyền thống, Alysa Liu nổi bật trên đường đua Olympics 2026 với phong cách táo bạo, cá tính. Tạp chí Harper’s BAZZAR nhận định rằng phong cách Alt-Grunge của nữ vận động viên Gen Z đang thay đổi thế giới trượt băng nghệ thuật Olympic.

Alysa Liu đã làm nên lịch sử tại Olympic mùa Đông 2026. Nữ vận động viên sinh năm 2005 trở thành người Mỹ đầu tiên giành huy chương Vàng ở nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ kể từ năm 2002. Tờ CNN viết rằng Alysa Liu không chỉ chiến thắng bằng kỹ thuật mà còn bằng chính cách cô xuất hiện trên sân băng.

Trong thế giới trượt băng nghệ thuật vốn nổi tiếng với váy cổ điển và mái tóc búi gọn gàng, Alysa xuất hiện như một “ngoại lệ". Nhiều tạp chí thời trang quốc tế nhận định đây là lần hiếm hoi phong cách cá nhân của một vận động viên trở thành tâm điểm ngang với thành tích Olympic của họ.

Trên sân băng lịch sử, Alysa Liu chọn chiếc váy vàng dát kim tuyến, có phần cổ bất đối xứng và rìa váy gợi nhớ đến hình ảnh những con sứa khi chuyển động. Thương hiệu Lisa McKinnon đã thiết kế riêng trang phục này cho cô.

Harper’s BAZZAR mô tả cô mang đến nguồn năng lượng mới với mái tóc sọc tẩy màu cùng trang sức cá tính. Cô thách thức những chuẩn mực thẩm mỹ "truyền thống và cứng nhắc" vốn có của bộ môn này.

Tạp chí InStyle nhận xét Alysa Liu đã “Gen Z hóa” môn trượt băng nghệ thuật khi đưa khuyên bạc, đường cắt bất đối xứng và cảm hứng Y2K vào bộ môn vốn đề cao sự kín đáo. Điều đáng chú ý là mọi lựa chọn này đều đáp ứng quy định nghiêm ngặt của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU), nơi trang phục phải “đứng đắn và phù hợp cho thi đấu”.

Dữ liệu từ Google cho biết chiếc khuyên môi (smiley piercing) lấp lánh lộ ra mỗi khi cô cười trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất sau chiến thắng lớn của cô. Nữ vận động viên mang đến nét phá cách của thế hệ Z cho thế giới trượt băng nghệ thuật vốn thường khá nghiêm túc.

Kiểu tóc nhuộm độc đáo của nhà vô địch quốc gia nữ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Mỹ cũng là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mái tóc được nhuộm sọc ngang xen kẽ giữa các lớp màu nâu sẫm và bạch kim, cùng những đường chuyển tiếp màu vàng sáng.

Kiểu tóc có tên gọi halo/ angel ring (vầng hào quang thiên thần) tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mỗi khi cô thực hiện các vòng xoay trên không. Một số cư dân mạng liên tưởng dí dỏm tới hình ảnh của Racoon hay nhân vật phim hoạt hình Ice Age.

Lựa chọn này không đơn thuần chỉ là hưởng ứng xu hướng Y2K thịnh hành, chúng mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ vận động viên. Alysa giải thích trong một clip phỏng vấn trên TikTok rằng kiểu tóc được lấy cảm hứng từ những vòng tròn trên thân cây.

Mỗi vạch màu trên tóc tương đương với một "vòng tuổi" (tree rings), đánh dấu một năm cô trưởng thành, nỗ lực quay trở lại với trượt tuyết kể từ năm 2023. Đến kỳ Olympics 2026, mái tóc của cô đã sở hữu 3 "vòng tuổi" hoàn chỉnh, tượng trưng cho hành trình 3 năm tái sinh đầy bản lĩnh.

Hair stylist Kelsey Miller là người đứng sau thực hiện kiểu tóc viral này cho Alysa. Cô tiết lộ rằng quá trình nhuộm màu tốn tới 5 tiếng. Chia sẻ đầy xúc động trên KSDK, Miller cho biết hình ảnh những sọc màu trên tóc hòa quyện cùng dải sọc trên lá cờ Mỹ trong khoảnh khắc nhận huy chương là phần thưởng nghề nghiệp vô giá đối với cô.

Giới chuyên môn đánh giá phong cách của Alysa Liu là tuyên ngôn về một thế hệ vận động viên mới: tự tin, phong cách và không ngại phá vỡ khuôn mẫu cũ kỹ.

Trước đó, Alysa Liu đã nhiều lần khiến cộng đồng mạng bàn tán nhờ những "bộ cánh" thú vị trong các buổi tập luyện hay tham gia talkshow. Gu ăn mặc đời thường của nữ tuyển thủ 21 tuổi mang đậm tinh thần Alt-Grunge (phóng khoáng, nổi loạn).