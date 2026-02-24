Hoa hậu Hà Trúc Linh lần đầu chung khung hình với Hoa hậu Yến Nhi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi lần đầu chung khung hình trong một sự kiện văn hóa.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi cùng được chọn làm Đại sứ Văn hoá trong chương trình Sông Cầu Mến Thương chào năm mới Bính Ngọ 2026.

Hai nàng hậu Gen Z cùng sinh năm 2004, cùng đăng quang hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia trong năm 2025 và cùng đến từ Đắk Lắk.

Hoa hậu Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Nàng hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng và phong thái tự tin. Hà Trúc Linh được đánh giá cao ở sự thông minh, năng động, khả năng giao tiếp tốt cùng hình ảnh trong sáng. Sau khi giành vương miện, người đẹp đại diện cho hình ảnh hoa hậu hiện đại: Trẻ trung, học vấn tốt và hướng tới các hoạt động cộng đồng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện lớn, nhan sắc của nàng hậu ngày một thăng hạng, thần thái tự tin. Sự chỉn chu trong hình ảnh và cách ứng xử giúp Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Bước sang năm 2026, Trúc Linh ấp ủ nhiều dự định nhưng cô ưu tiên việc hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp muốn trau dồi các kỹ năng về chuyên môn marketing cũng như mảng làm đẹp để có thể phát triển toàn diện.

JEANIE - Ảnh: FBNV
