Milan Fashion Week 2026: ISAAC có khoảnh khắc gây sốt bên siêu sao David Beckham

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau Anh Tú Atus, "Anh Trai" ISAAC được nhà mốt BOSS ưu ái mời sang Milan Fashion Week 2026. Nam ca sĩ có khoảnh khắc chung khung hình với cựu siêu sao bóng đá David Beckham viral mạng xã hội.

Đại diện Việt Nam đầu tiên ghi dấu ấn tại Milan Fashion Week 2026 là ISAAC. Anh cả show "Say Hi" mùa 1 là sao Việt duy nhất được nhà mốt BOSS ưu ái gửi lời mời dự buổi trình diễn BST Thu Đông 2026.

milan-fashion-week-vietnam-isaac.jpg

Tại sự kiện chính thức của nhà mốt, nam thần V-Biz ghi điểm với diện mạo cổ điển. "Anh Trai" chọn áo khoác dáng peacoat hai hàng khuy, sơ mi và cà vạt họa tiết đồng điệu gam nâu trầm.

milan-fashion-week-vietnam-isaac-boss-2.jpg
milan-fashion-week-vietnam-isaac-boss-1.jpg

Đáng chú ý, ISAAC thu hút thảo luận từ netizen nhờ duy trì phong thái tự tin trong những video giao lưu với dàn sao quốc tế như Vương Phi Phi, Mew Suppasit, Tul Pakorn... Trong đó, khoảnh khắc "chung khung hình" giữa ISAAC và siêu sao bóng đá David Beckham lọt top xu hướng.

milan-fashion-week-vietnam-isaac-boss-airport-123.jpg
milan-fashion-week-vietnam-isaac-boss.jpg

Trong chuyến công tác, ISAAC duy trì phong độ thời trang ổn định, thống nhất. Mỹ nam "lên đồ" lịch lãm ra sân bay khởi hành sang Ý, lăng xê sắc trắng Cloud Dancer - tông màu chủ đạo của năm 2026. Sau đó, ISAAC check-in tại kinh đô thời trang trong bộ cánh kết hợp chất liệu da và denim thú vị, phóng khoáng.

milan-fashion-week-vietnam-luong-linh-boss.jpg
milan-fashion-week-vietnam-isaac-boss-atus-suho.jpg

Đây là năm thứ 3 liên tiếp thương hiệu BOSS chào đón đại diện Việt Nam sang Ý dự buổi ra mắt BST mới. Hai năm trước, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Anh Tú Atus đều nhận được phản hồi tích cực về tạo hình, khí chất tại sự kiện. Đặc biệt, Anh Tú Atus gây sốt với nhiều khoảnh khắc "đọ" sắc vóc gây trầm trồ cùng Suho EXO hay Lee Min Ho.

Sau ISAAC, Hồ Ngọc Hà sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo được mong đợi sẽ tỏa sáng tại Milan Fashion Week 2026. Nữ ca sĩ sẽ góp mặt tại show Gucci diễn ra vào ngày 27/2 với tư cách "Bạn thân thương hiệu".

fb-3-326.jpg
Diệu Minh
#Milan Fashion Week #ISAAC #BOSS #Fashion Week #sao Việt Fashion Week #chung khung hình #sao Việt đọ sắc

