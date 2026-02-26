Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Single's Inferno "ám ảnh" với các Hoa - Á hậu, nguyên do đằng sau là gì?

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Single's Inferno được cho là "ám ảnh" với việc tuyển chọn những mỹ nhân từng đăng quang tại các đấu trường sắc đẹp. Nhà sản xuất nói gì về sự đổ bộ ồ ạt của dàn Miss Korea tại show hẹn hò đình đám nhất nhì Hàn Quốc mùa mới nhất?

Theo thống kê xuyên suốt 5 mùa giải Single's Infeno, có tới 44% người chơi nữ đều từng ghi danh tại các cuộc thi sắc đẹp. Đáng chú ý hơn, có tới 7 mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân từng nắm giữ danh hiệu tại Miss Korea, chiếm tới 22% trong dàn sao nữ.

singles-inferno-5-miss-korea-fr-4.jpg
singles-inferno-5-miss-korea-21.jpg

Chỉ tính riêng Miss Korea 2021, Top 3 mỹ nhân đăng quang ngôi vị cao nhất đều đã đổ bộ lên Đảo Địa Ngục, lần lượt gồm Hoa hậu Choi Seo Eun (mùa 2), Á hậu Cho Min Ji (mùa 3), Á hậu Choi Mina Sue (mùa 5).

singles-inferno-5-miss-korea-44.jpg

Đến mùa 5, xu hướng này đạt đỉnh khi tỷ lệ người chơi xuất thân từ các cuộc thi sắc đẹp chiếm gần một nửa dàn sao nữ. Ba cái tên Choi Mina Sue, Kim Go Eun và Park Hee Sun từng đạt thành tích tại Miss Korea. Bộ ba lần lượt trở thành nhân vật trung tâm, hút truyền thông cho mùa giải từ trước, trong và sau khi phát sóng.

singles-inferno-5-miss-korea-fr-2.jpg
singles-inferno-5-miss-korea-fr-3.jpg

Theo chia sẻ từ đội ngũ sản xuất, sự ưu ái dành cho nhóm đối tượng này không đơn thuần đến từ danh hiệu hay độ nhận diện: "Điểm chung của tất cả các Miss Korea là họ không ngại được mọi người biết đến. Họ đều muốn thể hiện con người thật của mình. Nhưng quan trọng hơn, họ đều có sức hút. Chính vì những yếu tố trùng hợp này, tôi đã quyết định liên hệ với họ."

Yoo Si Eun Singles-Inferno-Season 3.jpg
cho min-ji single's inferno season 3.png

Khả năng gây ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện trở thành chìa khóa giữ chân khán giả. Các chương trình hẹn hò vốn được ghi hình trong thời gian ngắn, càng cần những gương mặt có khả năng tạo dấu ấn nhanh chóng. Ở khía cạnh này, các cựu Hoa, Á hậu gần như là “ứng viên hoàn hảo”. Họ sở hữu nhan sắc phù hợp với thị hiếu đại chúng.

singles-inferno-5-miss-korea-mina.jpg
singles-inferno-5-miss-korea-hee-sun.jpg

Đồng thời, nhóm này nắm giữ bộ lợi thế hiếm có từ phong thái, kỹ năng giao tiếp, khả năng kiểm soát cảm xúc và phản ứng linh hoạt trước máy quay. Tiêu chí đánh giá của các cuộc thi sắc đẹp bao gồm cả trí tuệ, kỹ năng phỏng vấn, học vấn và tầm nhìn, giúp họ tạo cảm giác “đã được kiểm chứng” về năng lực.

Nhiều chuyên gia cho biết các “lá bài Hoa hậu” trong các chương trình hẹn hò, đặc biệt là Single's Inferno 5 vừa là "cần câu truyền thông", vừa giúp giảm thiểu rủi ro.

Không ít show thực tế từng lao đao vì bê bối đời tư của người chơi, buộc ê-kíp phải chỉnh sửa hoặc cắt bỏ hàng loạt phân cảnh gây thiệt hại lớn về chi phí lẫn uy tín. Trong khi đó, hồ sơ của các thí sinh từng tham gia đấu trường sắc đẹp thường đã trải qua quy trình sàng lọc nghiêm ngặt, giúp nhà sản xuất kiểm soát rủi ro ngay từ khâu casting.

singles-inferno-5-mina-sue-mc-jk.jpg
singles-inferno-5-reunion-97.png
Mina Sue "làm hòa", hóa giải xung đột với dàn cast, bình luận viên hậu Single's Inferno 5.

Khác với những người chơi vô danh, các người đẹp thường đã quen ánh đèn sân khấu, áp lực dư luận và việc xây dựng hình ảnh cá nhân trước công chúng. Các Hoa, Á hậu thường có phản ứng chuyên nghiệp hơn trước những tranh cãi. Đội ngũ quản lý đứng sau họ cũng được cho là có khả năng kiểm soát, xử lý các khủng hoảng khéo léo.

singles-inferno-season-5-123.jpg

Tuy nhiên, xu hướng này cũng vấp phải nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng các show hẹn hò vốn được quảng bá là sân chơi của “người bình thường”. Sự "phủ sóng" ngày càng nhiều của những thí sinh từng đào tạo bài bản khiến chương trình mang màu sắc giống một sân khấu trình diễn hơn là trải nghiệm tình cảm thực tế.

ava-choi-mina-sue-singles-inferno-5-male-1.jpg

Thậm chí, khả năng kiểm soát hình ảnh quá tốt đôi khi trở thành con dao hai lưỡi. Một số người đẹp bị nghi ngờ diễn xuất hay cố tình tạo drama chiếm sóng, gây suy giảm cảm giác chân thật - yếu tố cốt lõi giúp thể loại reality dating show tạo được sự đồng cảm với khán giả.

ava-singles-inferno-5-kim-go-eun.jpg

Một chuyên gia chia sẻ với tờ Sports Donga nhận định: "Ban đầu, họ có thể thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng cuối cùng, tính cách thật của thí sinh sẽ bộc lộ qua các diễn biến. Sức hút của họ phải được thể hiện một cách thuyết phục để cả chương trình và các thí sinh đều đạt được kết quả tích cực."

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt hiện nay, “lá bài Hoa hậu” rõ ràng vẫn là lựa chọn hiệu quả về mặt truyền thông, sẽ tiếp tục được khai thác. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Single’s Inferno cũng như nhiều show hẹn hò tương tự nằm ở khả năng cân bằng giữa sức hút ngôi sao và tính chân thực. Yếu tố này quyết định tuổi thọ lâu dài của chương trình.

hht-fb-150226.jpg
Diệu Minh
#Single's Inferno #Miss Korea #tranh cãi Địa Ngục Độc Thân #show hẹn hò #Địa Ngục Độc Thân

