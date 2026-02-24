Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Câu chúc Tết viral cõi mạng của sao châu Á: Amber EQ cao, G-Dragon tinh tế

Thu Trang

HHTO - Tết Nguyên đán đến là mạng xã hội lại rộn ràng lời chúc của dàn nghệ sĩ khắp nơi. Nếu Amber Liu được khen "EQ cao khỏi bàn" vì màn chúc Tết vừa nhẹ nhàng vừa thông minh, thì G-Dragon cũng khiến fan chú ý khi chọn cách diễn đạt tinh tế tại một sự kiện ở Dubai.

Giữa hàng trăm lời chúc từ các ngôi sao, Amber Liu (cựu thành viên f(x)) bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi màn chúc năm mới của cô nhận về hàng loạt lời khen EQ cao. Nữ idol đã chọn cách chúc theo con giáp của năm với câu "Happy Year of the Horse" (chúc mừng năm con Ngựa), cho thấy sự tinh ý của Amber khi fan của cô trải dài ở nhiều thị trường khác nhau.

z7556940777528-f7e8dd8886489d88ec03940b77618b90.jpg
z7556941302717-611b2665cb4cc056794487a407acb9c9.jpg
Mặc dù hiện đang hoạt động sôi nổi tại thị trường Trung Quốc, Amber được cho là đã có một lựa chọn thông minh.

Mặt khác, tại một sự kiện âm nhạc ở Dubai diễn ra đúng dịp đầu năm âm lịch, "ông hoàng K-Pop" G-Dragon cũng khiến fan châu Á thích thú khi gửi lời chúc "Happy Lunar New Year" đến khán giả. Đây là cách gọi phổ thông và chuẩn chỉnh của Tết Nguyên đán ở quốc tế.

637150005-1486255943508529-2364534010722395899-n.jpg
636842917-1486255893508534-4935991528379351430-n.jpg
G-Dragon xuất hiện với vai trò nghệ sĩ chính tại Krazy Super Concert, sự kiện âm nhạc quy tụ hơn 20.000 khán giả diễn ra ở Dubai. Lời chúc của nam nghệ sĩ được nhiều khán giả đánh giá là tinh tế và phù hợp với không khí sự kiện.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ K-Pop khác như Stray Kids, IVE... cũng lựa chọn cách gọi quen thuộc "Seollal" (cách gọi Tết Nguyên đán trong tiếng Hàn) khi gửi lời chúc đến người hâm mộ trong nước cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới ăn Tết âm lịch.

z7556965711229-11f3c897fe59ff04212c8b2e70d10bf9.jpg
screenshot-2026-02-24-110801.png
Dương Tử Quỳnh gửi lời chúc mừng năm mới "Cung hỉ phát tài", mạnh khỏe, yêu thương, an lành đến người hâm mộ.
cover.jpg
Thu Trang
#Amber Liu #G-Dragon #chúc Tết #idol #sao K-pop #IVE #StrayKids.

