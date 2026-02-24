Miley Cyrus quay về mái nhà xưa trong dự án kỷ niệm 20 năm Hannah Montana

HHTO - Kỷ niệm 20 năm phát sóng, Disney chính thức công bố chương trình đặc biệt về Hannah Montana với sự góp mặt của Miley Cyrus. Sự kiện đánh dấu sự hồi sinh của một trong những thương hiệu giải trí thành công nhất lịch sử truyền hình Mỹ.

Mới đây, Disney xác nhận sẽ thực hiện một chương trình thực tế nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát sóng series đình đám - Hannah Montana. Điều khiến người hâm mộ đặc biệt mong chờ là sự trở lại của Miley Cyrus trong dự án đã làm nên tên tuổi của cô. Dự kiến lên sóng vào ngày 24/3 năm nay, chương trình không chỉ là món quà tri ân khán giả mà còn là dịp để nữ nghệ sĩ nhìn lại hành trình tạo nên một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn của truyền hình tuổi teen.

Miley Cyrus sẽ trở lại nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát sóng Hannah Montana.

Để tái hiện trọn vẹn không gian ký ức, Disney đã đầu tư phục dựng những bối cảnh kinh điển đã làm nên tên tuổi của bộ phim, bao gồm phòng khách nhà Stewart và căn phòng tủ đồ bí mật huyền thoại của Hannah Montana. Điểm nhấn của chương trình nằm ở việc công bố những thước phim lưu trữ chưa từng được hé lộ, kết hợp cùng hình thức ghi hình trước khán giả trực tiếp tại trường quay.

Miley Cyrus xuất hiện để ghi hình cho chương trình kỷ niệm.

Theo dữ liệu phân tích từ Forbes, Hannah Montana không chỉ là một chương trình truyền hình đơn thuần mà đã phát triển thành một đế chế thương mại trị giá hàng tỷ đô. Miley Cyrus, thông qua vai diễn này, đã trở thành ngôi sao có sức hút thương mại lớn nhất lịch sử Disney. Từ búp bê, trang phục đến các vật phẩm lưu niệm, doanh số sản phẩm ăn theo đã thiết lập những kỷ lục chưa từng có tiền lệ.

Hannah Montana đã phát triển thành một đế chế thương mại trị giá hàng tỷ đô.

Trước thành công khổng lồ của Hannah Montana, giới chuyên môn lại càng dành nhiều lời khen cho Miley Cyrus khi có thể khả năng thoát khỏi cái bóng của series ăn khách này. Thực tế cho thấy, không ít ngôi sao bước ra từ Disney gặp khó khăn trong việc tái định hình sự nghiệp khi trưởng thành. Tuy nhiên, Miley Cyrus đã chứng minh bản lĩnh nghệ thuật khác biệt khi xây dựng thành công một sự nghiệp âm nhạc solo đồ sộ, đa dạng phong cách và đạt được những thành tựu độc lập đáng kể.