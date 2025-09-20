Miley Cyrus, Selena Gomez và Demi Lovato tái ngộ: Những "công chúa Disney" trở lại

HHTO - Ba cựu "công chúa Disney" không hẹn mà gặp cùng ra mắt album mới trong năm 2025, đánh dấu hành trình trưởng thành và sự trở lại đầy ấn tượng của họ trong làng nhạc Pop.

Mới đây, cộng đồng yêu nhạc Pop xôn xao trước thông tin Demi Lovato sẽ phát hành album phòng thu thứ 9 mang tên It's Not That Deep vào ngày 24/10 tới. Lần trở lại này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc hơn một thập kỷ mới lại chứng kiến cả ba cựu ngôi sao Disney Channel: Demi Lovato, Miley Cyrus và Selena Gomez đồng loạt ra mắt album trong cùng một năm.

Mở đầu là Miley Cyrus cùng với sự ra mắt của album Something Beautiful vào ngày 30/5. Dù không đạt thành công thương mại ấn tượng, album lại dành nhiều lời khen "có cánh" từ giới phê bình. Tờ Atwood Magazine gọi đây là "một khoảnh khắc của sự rõ ràng trong hành trình của nữ ca sĩ, một bước tiến thầm lặng nhưng đầy dũng cảm vào sự phức tạp thay vì chỉ là sự phô trương".

Something Beautiful được cho là album thành công nhất về mặt nghệ thuật của Miley Cyrus. Đây là sản phẩm âm nhạc mang tính phiêu lưu của nữ ca sĩ khi dám pha trộn giữa Progressive Pop, Ambient và Electro Grunge, tạo ra một trải nghiệm nghe đầy thử thách nhưng cuốn hút. Đáng chú ý, Miley Cyrus cũng vừa thông báo phát hành phiên bản deluxe cho album này. Đây là lần đầu tiên sau hơn 12 năm, kể từ album Bangerz (2013), nữ ca sĩ lựa chọn tung ra phiên bản mở rộng.

Với Selena Gomez, nữ ca sĩ đã kết thúc thời gian dài vắng bóng bằng album I Said I Love You First. Đây là một dự án đặc biệt, đánh dấu sự hợp tác với vị hôn phu kiêm nhà sản xuất âm nhạc benny blanco. Dù có những ý kiến trái chiều về sự an toàn trong phong cách âm nhạc của Selena Gomez, album này vẫn là một hành trình âm nhạc được xây dựng mạch lạc, súc tích và chứa đựng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của giọng ca Feel Me.

Cuối cùng, sự xuất hiện của Demi Lovato với album mới đã hoàn thiện một bức tranh âm nhạc đầy ý nghĩa những tháng cuối năm 2025. Lần này, Demi chuyển mình từ phong cách Rock dữ dội sang thể loại Dance Pop cuốn hút. Giọng ca chia sẻ: "Âm nhạc là sự phản ánh hoàn hảo cho nơi tôi đang đứng hôm nay". Với hai đĩa đơn đã ra mắt, Fast và Here All Night, album hứa hẹn sự bùng nổ, khẳng định sự đa dạng và khả năng biến hóa không ngừng của giọng ca tài năng này.

Miley Cyrus, Selena Gomez và Demi Lovato bắt đầu quen biết và gắn kết từ những năm 2000, khi cùng tỏa sáng dưới mái nhà Disney Channel. Miley ghi dấu với Hannah Montana, Demi thành công qua Camp Rock, còn Selena gây chú ý với Wizards of Waverly Place. Tình bạn của bộ ba từng được khắc họa đậm nét trong ca khúc Send It On (2009) hợp tác cùng Jonas Brothers, ca khúc biểu tượng của thế hệ tuổi teen Disney thời bấy giờ.

Dù từng có những giai đoạn “cơm không lành, canh không ngọt”, bộ ba nay đã trưởng thành, giữ mối quan hệ hòa thuận và không ngần ngại gửi lời chúc mừng nhau trong những cột mốc quan trọng. Điều đó cho thấy, bất chấp thăng trầm, tình bạn của họ vẫn là sợi dây gắn kết đặc biệt kéo dài từ tuổi thiếu niên đến hiện tại.