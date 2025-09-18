Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp BL Thái Lan tái hợp làm fan meeting dù đã có bạn gái, giá vé gây xôn xao

Thiện Dư

HHTO - Màn tái hợp của cặp đôi phim BL Thái Lan đình đám một thời này gây xôn xao, nhất là khi một trong hai đã công khai bạn gái từ lâu.

Sau thời gian dài im ắng, cặp đôi MeanPlan, hay Mean Phiravich và Plan Rathavit bất ngờ công bố tái hợp để tổ chức fan meeting đặc biệt tại Trung Quốc. Sự kiện khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và phấn khích bởi cả hai đã tách ra từ lâu, theo đuổi con đường riêng và tưởng chừng như không có ý định tái hợp.

meanplan-5.jpg
Cặp MeanPlan tái hợp làm fan meeting.

Theo thông tin từ ban tổ chức, fan meeting của MeanPlan được tổ chức nhằm kỷ niệm 7 năm hành trình đồng hành của cặp đôi, tức kể từ khi đóng chung lần đầu trong phim Love By Chance. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 18/10, bao gồm nhiều hoạt động đa dạng như dùng bữa tối thân mật cùng MeanPlan, tham quan khám phá di sản phi vật thể, đi du thuyền cùng cặp đôi và tất nhiên không thể thiếu buổi fan meeting chính thức.

Mặt khác, giá vé dành cho các hoạt động trong khuôn khổ fan meeting của MeanPlan cũng khiến cư dân mạng chú ý. Với hoạt động khám phá di sản và đi du thuyền, chi phí sẽ là 5888 NDT (hơn 21 triệu đồng), giới hạn 15 suất. Trong khi đó, giá tham dự bữa tối là 888 NDT (hơn 3 triệu đồng).

meanplan-1.jpg
Fan meeting của MeanPlan có mục đích kỷ niệm 7 năm cặp đôi lần đầu đóng chung phim.

Nhiều khán giả không giấu được sự ngạc nhiên khi MeanPlan không chỉ tái hợp, mà còn tổ chức fan meeting quốc tế. Trước đó, cặp đôi được yêu thích khi đóng vai Tin và Can trong Love By Chance. Dù chỉ là cặp phụ nhưng "phản ứng hóa học" bùng nổ đã giúp Mean và Plean nhanh chóng trở thành tâm điểm, sau đó được chọn làm cặp chính trong phần tiếp theo A Chance to Love.

meanplan-3.jpg
meanplan-4.jpg
MeanPlan trong loạt phim Love By Chance.

Tuy nhiên vào năm 2020, Mean Phiravich tuyên bố tạm ngưng tham gia các dự án phim BL để tập trung vào sự nghiệp riêng, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Dẫu vậy, anh và Plan Rathavit vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, thỉnh thoảng hợp tác và hỗ trợ nhau trong các dự án khác như Why You... Y Me, Ngôi Đền Kỳ Quái 3 & 4...

meanplan-6.jpg
MeanPlan đóng chung Ngôi Đền Kỳ Quái 4.

Điều đáng nói hơn cả là vào năm 2021, Mean Phiravich đã công khai hẹn hò với nữ diễn viên Dream Apichaya. Theo chia sẻ của nam diễn viên với báo giới, cả hai đã hẹn hò từ tháng 9/2020, nhưng đến giữa năm 2021 mới quyết định công khai. Cho đến nay, Mean và Dream vẫn bên nhau và thường xuyên đăng ảnh thân mật, ấm áp. Dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến bày tỏ sự vui mừng khi một cặp đôi BL "đời đầu" như MeanPlan còn có thể tái hợp, kỷ niệm cột mốc lớn cùng người hâm mộ.

meanplan-7.jpg
Mean công khai bạn gái từ năm 2021.
Thiện Dư
