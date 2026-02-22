Manon tạm ngưng hoạt động cùng KATSEYE, nghi vấn bất hòa với công ty quản lý?

Mới đây, theo thông báo chính thức từ HxG, thành viên Manon của nhóm nhạc KATSEYE sẽ tạm thời ngừng hoạt động để tập trung cho vấn đề sức khỏe. Cụ thể, phía công ty cho biết:

“Sau những cuộc trao đổi cởi mở và thấu đáo cùng nhau, chúng tôi xin thông báo rằng Manon sẽ tạm thời ngừng tham gia các hoạt động của nhóm để tập trung vào sức khỏe và tinh thần của mình. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này. KATSEYE vẫn cam kết luôn đồng hành cùng nhau và cùng những người hâm mộ - những người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nhóm. Nhóm sẽ tiếp tục các hoạt động đã lên lịch trong thời gian này và chúng tôi mong chờ được đoàn tụ khi thời điểm thích hợp đến. Xin cảm ơn EYEKONS vì tình yêu, sự kiên nhẫn và thấu hiểu mà các bạn luôn dành cho chúng tôi.”

HxG thông báo Manon sẽ tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khỏe.

Ngay sau đó, Manon cũng nhanh chóng trấn an người hâm mộ qua tin nhắn trên nền tảng Weverse: “Chào các bạn. Mình muốn các bạn nghe điều này từ chính mình. Mình khỏe mạnh, mình ổn và đang tự chăm sóc bản thân. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm! Đôi khi mọi chuyện diễn ra theo những cách mà chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được, nhưng mình tin vào bức tranh lớn hơn. Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên mình. Mình yêu các bạn vô cùng và không thể chờ đến ngày được gặp lại mọi người.”

Manon nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Dù chỉ là lời trấn an quen thuộc, một bộ phận người hâm mộ vẫn cho rằng phát biểu của Manon có phần “lệch tông” so với thông báo từ công ty, từ đó dấy lên những nghi vấn về mối quan hệ rạn nứt giữa cô và đơn vị quản lý.

Tuy vậy, đây không phải lần đầu Manon tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khỏe. Tháng 8/2025, cô từng không biểu diễn cùng các thành viên còn lại của KATSEYE tại Summer Sonic ở Tokyo. Đến tháng 12 cùng năm, Manon tiếp tục vắng mặt tại concert ở Seattle. Những dấu hiệu này cho thấy vấn đề sức khỏe của nữ idol đã xuất hiện từ trước, vì vậy quyết định tạm nghỉ lần này phần nào được người hâm mộ cảm thông và hy vọng cô sẽ sớm trở lại trong trạng thái tốt nhất.

Manon đã nhiều lần vắng mặt trong các hoạt động nhóm.

KATSEYE là nhóm nhạc nữ toàn cầu được thành lập thông qua chương trình sống còn Pop Star Academy, trực thuộc sự hợp tác giữa HYBE và Geffen Records. Nhóm bao gồm 6 thành viên: Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia và Yoonchae, theo đuổi phong cách Pop hiện đại pha trộn nhiều màu sắc quốc tế.

Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, KATSEYE đã nhanh chóng tạo dấu ấn với các ca khúc viral như Gnarly và Gabriela. Đáng chú ý, nhóm vừa có màn trình diễn tại lễ trao giải Grammys 2026 và đồng thời nhận 2 đề cử bao gồm Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) và Best Pop Duo/Group Performance (Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất) cho ca khúc Gabriela.