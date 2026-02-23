Chương trình thực tế về xem bói của Hàn Quốc khiến người nhà nạn nhân phẫn nộ

Chương trình Battle of Fates là một chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc về đề tài bói toán, xem số mệnh. Chương trình tập hợp 49 người tham gia bao gồm thầy cúng, pháp sư, người đọc bài Tarot, chuyên gia xem tử vi… thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Chương trình đã gây tranh cãi sau khi phát sóng tập về một người lính cứu hỏa đã hy sinh.

Tập gây tranh cãi là tập 2 của chương trình Battle of Fates. Trong tập này, chương trình đưa ra “đề bài” bao gồm ảnh, giờ sinh và giờ mất của ba người, trong đó có một người là lính cứu hỏa, yêu cầu những người tham gia đoán nguyên nhân qua đời của ông. Được biết, người lính cứu hỏa này đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vào năm 2001. Ông đã qua đời sau khi bị mắc kẹt dưới một công trình bị sập do hỏa hoạn.

Sau khi đoạn video từ chương trình lan truyền trên MXH, một người tự nhận là cháu trai của người lính cứu hỏa quá cố này đã bày tỏ bức xúc. Người này đặt câu hỏi rằng đội ngũ sản xuất có thực sự nhận được sự đồng ý của gia đình người quá cố để sử dụng ảnh cũng như giờ sinh của người lính cứu hỏa như thế hay không?

Khi vụ tranh cãi lan rộng, những lời chỉ trích trên mạng bắt đầu xuất hiện: “Điều này là thiếu tôn trọng với người đã khuất”, “Liệu có phù hợp không khi để mọi người đoán nguyên nhân cái chết của ông ấy?”…

Đội ngũ sản xuất của Battle of Fates phản hồi rằng họ đã tuân thủ các thủ tục cũng như nhận được sự đồng ý từ gia đình trong quá trình thực hiện chương trình. “Chúng tôi đã nhận được các mẫu đơn đồng ý cho phép sử dụng ngày sinh, giờ sinh và quyền hình ảnh cần thiết để xem bói trước khi tiến hành sản xuất”. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất cũng gửi lời xin lỗi vì nhận ra dường như vẫn có những khía cạnh có thể làm tổn thương gia đình của những người quá cố.

Đội ngũ sản xuất cho biết mục đích của chương trình là nhìn lại những giây phút cuối cùng của những người đã sống một cuộc đời ý nghĩa và làm nổi bật tính cách cũng như những khía cạnh anh hùng mà họ đã thể hiện. Họ đã chọn ba cá nhân: Một người leo núi đã chinh phục dãy Himalaya, một lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ và một sĩ quan cảnh sát. “Chúng tôi tin rằng họ đại diện cho những người anh hùng và chúng tôi có thể gửi đi một thông điệp tích cực bằng cách nhìn vào số phận của họ”.

Tuy nhiên, người xưng là cháu trai của người lính cứu hỏa cho biết: “Đội ngũ sản xuất nói rằng chương trình được thực hiện để tôn vinh sự hy sinh cao cả của chú tôi, nhưng thành thật mà nói, tôi không thấy điều đó chút nào”.

Theo người này, trong tập phát sóng, khi những người tham gia bắt đầu nói ra các suy đoán của mình, chương trình đã có những phản ứng quá khích như biểu cảm ngạc nhiên, có tiếng bàn tán và cả tiếng cười.

Người xưng là cháu của người lính cứu hỏa cũng khẳng định rằng theo những gì mình biết, gia đình nạn nhân đã đồng ý vì nhóm sản xuất giải thích rằng ảnh và thông tin sẽ được sử dụng “cho một bộ phim tài liệu về các anh hùng và những người yêu nước”. Theo người này, gia đình người lính cứu hỏa chưa từng được thông báo rằng đây là một chương trình truyền hình thực tế về sinh tồn theo chủ đề xem bói. “Nếu biết trước, chúng tôi đã không đồng ý”.