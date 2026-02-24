Bất Nhượng Giang Sơn bị phản đối gay gắt: Dương Dương chỉ làm nền cho nam phụ?

HHTO - Phim mới của Dương Dương vừa khởi quay đã gặp vô số bất lợi, kịch bản bị cho là hạ thấp nam chính đề cao nam phụ, dàn diễn viên cũng có điều bất ổn.

Ngay sau khi Dương Dương thông báo đóng vai chính phim cổ trang Bất Nhượng Giang Sơn, người hâm mộ chưa kịp vui mừng đã phát hiện nhiều điểm đáng ngờ. Theo cư dân mạng đồn đoán thì nhà sản xuất đang quay theo kịch bản có nội dung khác với bản đã đưa cho Dương Dương đọc. Từ đó mà nhân vật Lý Sất của Dương Dương từ một chàng trai thông minh, điềm tĩnh, văn võ song toàn trở thành một kẻ thô lỗ, xấu tính, làm gì cũng ngớ ngẩn.

Dương Dương trong buổi khai máy phim

Ngược lại, hai nam phụ lại được gán cho rất nhiều chi tiết nổi bật, khiến khán giả xem phim chắc chắn sẽ thích nam phụ và chán ghét nam chính. Thậm chí nữ chính cũng được xây dựng có tuyến tình cảm với nam phụ thứ 2, còn nam phụ 3 thì có mối tình đơn phương với nữ chính. Chưa kể trong bảng phân vai, nữ chính Chu Khiết Quỳnh bị xếp thứ 4, sau Dương Dương cùng hai nam phụ Trạch Tử Lộ và Hạ Hạo Nhiên.

Khán giả nghi ngờ kịch bản phim bị thay đổi, đẩy Dương Dương xuống làm nền

Từ đó mà netizen suy luận kịch bản Bất Nhượng Giang Sơn từng bị Lưu Vũ Ninh từ chối. Lý do vì trong một buổi livestream hồi tháng 1, Lưu Vũ Ninh tiết lộ anh nhận được một kịch bản trong đó nam chính chuyên pha trò gây cười, hai nam phụ lại bá đạo, lạnh lùng, ấn tượng. Bởi vậy, Lưu Vũ Ninh không nhận đóng nam chính vì hiểu rõ rằng nam phụ quá nổi bật, lấn lướt nam chính. Chính Lưu Vũ Ninh cũng bắt đầu sự nghiệp từ những vai phụ, nên quan niệm “đừng kéo nam chính xuống để đẩy nam phụ lên”.

Hậu Bản đang bị fan Dương Dương đòi gạch tên khỏi đoàn làm phim

Ngoài ra, dàn cast của phim còn có tên Hậu Bản, một cô gái nổi tiếng trên Douyin với các video chế lại phim nổi tiếng. Chuyện sẽ không có gì nếu năm 2023, Hậu Bản từng làm video chế giễu vai diễn của Dương Dương trong phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Chừng đó lý do khiến fan Dương Dương đang gây áp lực lên đoàn làm phim, yêu cầu phải quay theo kịch bản ban đầu nơi Dương Dương là đại nam chủ thực sự cũng như thay thế Hậu Bản.