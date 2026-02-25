Show sinh tồn tâm linh Battle of Fates bị tố dàn dựng kết quả, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi

Battle of Fates là chương trình sinh tồn với 49 người chơi là shaman (pháp sư), tarot reader (người xem bài tarot)... Họ dùng phương thức "lấy tín hiệu vũ trụ" của mình để vượt qua những thử thách của chương trình. Ngoài việc xác định người chiến thắng dựa trên các suy đoán chính xác, ban giám khảo còn quyết định ai được đi tiếp thông qua phần lập luận thuyết phục.

Khán giả bị hấp dẫn bởi sự mới lạ khi yếu tố tâm linh trở thành cốt lõi của show giải trí, tính cách độc đáo của người chơi cùng không khí bí ẩn, nhiều bất ngờ. Người chơi thường sẽ không thể tự xem vận mệnh cho mình. Vì thế, màn hoán đổi xem mệnh cho nhau là một trong những thử thách nổi bật của Battle of Fates.

Tuy nhiên, cơn sốt của Battle of Fates cũng đón nhận một đợt tranh cãi. Trên Blind - diễn đàn đăng bài ẩn danh dành cho người đi làm (đã được xác thực danh tính), một người dùng đăng bài với tiêu đề "Gần đây, tôi đã đi uống với một biên kịch của Battle of Fates".

Người này cho rằng ê-kíp sản xuất chỉ phát sóng "4 dự đoán gần đúng nhất" trong số 49 suy luận. Bài viết cũng cáo buộc ban giám khảo đã đưa ra những gợi ý quan trọng trong quá trình ghi hình nhưng phần này bị cắt khỏi bản phát sóng. Khi người chơi đưa ra phán đoán không chính xác, giám khảo cũng sẽ có phản ứng "nhắc khéo" điều đó sai.

"Những "kẻ lừa đảo" (ám chỉ người chơi) nhận ra điều đó và sẽ bắt đầu tự thêm chi tiết khi đưa ra suy đoán của mình", chủ bài nói thêm, hầu hết 49 người chơi đều đưa ra những suy đoán phóng đại hoặc bất thường trong mọi trường hợp và đa số là sai. Tuy nhiên, khâu biên tập đã khéo cắt ghép để chỉ đăng tải những đoạn đúng. Người viết gọi Battle of Fates là "trò chơi tìm ra kẻ lừa đảo giỏi nhất", cho biết đội biên kịch đã vỡ mộng khi thực hiện show.

Disney+ không đưa ra phản hồi về bài đăng này, và khả năng cao sẽ ngó lơ những lời tố cáo trên bởi người đăng không đưa ra bằng chứng cụ thể nên khán giả chỉ coi đây là một tin đồn 50-50. Bên cạnh những chỉ trích cho rằng chủ bài viết là hater cố dìm chương trình giữa cơn sốt, nhiều dân mạng khác tin rằng Battle of Fates có sắp xếp, dàn dựng theo hướng "giả dối" để có lợi cho họ bởi đây vốn là điều không lạ ở chương trình giải trí.

Bên cạnh đó, một số khán giả chia sẻ họ vẫn sẽ xem show để giải trí nhưng không khuyến khích người xem tin tưởng tuyệt đối với các người chơi. Họ chỉ ra rằng những chương trình như Battle of Fates hoàn toàn có thể bị lợi dụng để thao túng tâm lý người xem, mượn tâm lý "tin vào năng lượng vũ trụ" để kiếm lợi từ những người nhẹ dạ cả tin.