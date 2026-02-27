Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những công thức phối đồ hiệu quả giúp bạn nâng cấp vẻ ngoài trong phút mốt

HHTO - Từ blazer, váy kẻ caro, denim, đến áo khoác da, áo cổ lọ, chân váy bút chì, tất cả đều là những item hết sức quen thuộc. Tuy nhiên những công thức phối mới mang đến sự kết hợp thú vị và thời thượng hơn, giúp bạn nâng cấp vẻ ngoài trong phút mốt.

Áo khoác kẻ caro + quần denim

Một chiếc áo khoác kẻ caro đứng phom, áo phông và một chiếc quần jeans sẽ mang đến cho bạn một bản phối phong cách preppy hoàn toàn mới. Cảm hứng học đường luôn on-trend, vì vậy hãy tận dụng những chiếc áo khoác kẻ caro, giày vinyl, vớ/tất cao và băng đô để nắm bắt xu hướng "hack tuổi" này.

Áo cổ lọ + Chân váy bút chì

Công thức này luôn mang lại cảm giác quyền lực và sang trọng. Một chiếc áo cổ lọ bó sát, phối cùng chân váy bút chì và áo khoác blazer oversized chắc chắn sẽ khiến bạn trông sang chảnh mọi nơi mọi lúc.

Khi đi làm văn phòng, chiếc túi tote sẽ cực kì ăn khớp với outfit này, còn khi xuống phố gặp bạn bè hoặc đi hẹn hò, chỉ cần thay túi tote bằng một chiếc túi nhỏ hơn, có quai điệu đà, lủng lẳng charm bag và bổ sung thêm một chiếc kính râm mỏng là hoàn hảo.

Trang phục màu đỏ tía trendy + Áo khoác da

Màu đỏ tía tông đậm luôn được yêu thích, vì vậy phối với item nào cũng khiến cho diện mạo của bạn trendy hơn. Để tăng thêm sự ấn tượng, hãy bổ sung áo khoác da tông đỏ, cùng với một đôi giày cao gót mũi nhọn. Chắc chắn không thể thiếu trang sức chunky để diện mạo của bạn thêm thu hút!

Trench coat kẻ caro có thắt lưng + Chân váy

Trench coat đại diện cho sự thanh lịch và cổ điển, tuy nhiên thay vì chọn các màu đơn sắc như trắng, đen, be hoặc nâu, hãy chọn họa tiết caro để nổi bật và khác lạ hơn.

Nếu như trench coat phối cùng quần tây hay quần jeans dài đã quá quen thuộc, hãy thay đổi bằng chân váy dài hoặc ngắn tùy vào cảm hứng của bạn. Hãy chọn váy dài có họa tiết, còn váy ngắn thì cần mặc thêm quần tất hoặc phối với bốt cổ cao để phá đi sự đơn điệu.

Ái Ái
