Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi khiến khán giả vỗ tay rần rần ngay từ cảnh mở màn

HHTO - Ngay khi vừa công chiếu, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng đã tung ra đại cảnh one-shot dài hơn 2 phút, được thực hiện tới 12 lần ghi hình để đạt đến độ hoàn hảo trong giai điệu cực bắt tai của ca khúc A Little Dream of Me.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là phim nhạc kịch nên suốt 7 năm qua, đạo diễn Chung Chí Công cùng cộng sự Phạm Hải Âu miệt mài nghiên cứu các bộ phim âm nhạc trên thế giới nhằm tìm ra “tính đại diện” cho từng ca khúc, để mỗi giai điệu đều gắn liền với một bước ngoặt quan trọng trong mạch cảm xúc của nhân vật.

Theo đó, A Little Dream of Me được lựa chọn làm ca khúc đầu phim với giai điệu rộn ràng, tươi sáng và kể về những ước mơ tưởng chừng nhỏ bé nhưng vẫn có thể được thắp sáng trở lại khi gặp đúng người, đúng thời điểm. Đại cảnh mở màn còn thu hút sự chú ý với phần nhảy đôi ăn ý giữa Công Dương và Nguyễn Lâm Thảo Tâm, được ghi hình trong một cú one-shot liền mạch kéo dài hơn 2 phút, tạo nên cảm giác choáng ngợp và phác họa trọn vẹn thế giới mộng mơ của các nhân vật.

Có tới 80 vũ công tham gia biểu diễn, phân đoạn này đã được ghi hình tới 12 lần để đạt độ chính xác trong từng bước di chuyển và động tác nhằm tạo nên những khung hình mãn nhãn nhất. Đây cũng là bối cảnh được đầu tư lớn nhất phim với mô hình sân ga, hai đoàn tàu, hệ thống đèn sân khấu cùng hiệu ứng mưa được dàn dựng công phu.

Ngay sau khi ra mắt khán giả, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi của đạo diễn Chung Chí Công đã nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả nhờ câu chuyện giàu cảm xúc, phần âm nhạc chỉn chu cùng những cảnh nhảy múa, ca hát mãn nhãn, bắt tai. Không ít người cho rằng đây là phim Việt hay nhất từ đầu năm 2026 đến giờ, với câu chuyện khiến người trẻ nào cũng đồng cảm vì thấy mình trong đó.