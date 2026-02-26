"Đường đua phim Việt" sau nghỉ Tết lại có xáo trộn, Mùi Phở càng gặp khó khăn?

HHTO - Nhìn vào bảng xếp hạng phòng vé ngày 26/2, nhiều người sẽ ngạc nhiên vì có những màn soán ngôi bất ngờ, và "Mùi Phở" đang rơi vào tình thế khó khăn.

Sau 10 ngày Tết, cuộc đua phòng vé Tết Bính Ngọ tiếp tục mang đến nhiều điều khó đoán. Nếu như Thỏ Ơi!! của Trấn Thành vượt xa các đối thủ với hơn 320 tỷ đồng thì Nhà Ba Tôi Một Phòng và Báu Vật Trời Cho đang bám đuổi nhau quyết liệt.

Thỏ Ơi!! có doanh thu cao hơn các phim Tết khác cộng lại.

Ban đầu, phim của Trường Giang có doanh thu khá ổn, nhưng càng về sau càng bị Báu Vật Trời Cho qua mặt. Tuy suất chiếu hai phim gần tương đương, nhưng số lượng vé bán của Báu Vật Trời Cho ngày càng vượt xa Nhà Ba Tôi Một Phòng. Đây chính là bất ngờ lớn nhất của mùa phim Tết năm nay, và khán giả đang chờ xem liệu Tuấn Trấn - Phương Anh Đào có thể đuổi kịp doanh thu cuối cùng của Trường Giang hay không.

Doanh thu của Báu Vật Trời Cho đang bám đuổi Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Còn Mùi Phở ngày càng rớt lại trong "đường đua phim Tết". Đến hôm nay 26/2, số suất chiếu của phim đã giảm rõ rệt, chỉ còn hơn 500 suất trong khi Nhà Ba Tôi Một Phòng và Báu Vật Trời Cho vẫn giữ được hơn 1.500 suất, thậm chí Thỏ Ơi!! còn tăng suất chiếu so với những ngày trước.

Suất chiếu giảm xuống đồng nghĩa với việc lượng vé bán của Mùi Phở cũng ít theo, thậm chí có thời điểm trong ngày, doanh thu của phim còn xếp sau cả Nhà Mình Đi Thôi vừa mới ra mắt hôm nay. Ngày mai, sẽ có thêm một phim Việt nữa ra rạp là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi (hiện đang nhận được phản hồi khá tốt sau buổi ra mắt), sẽ khiến số suất dành cho Mùi Phở càng ít hơn.

Liệu Mùi Phở có thể đạt được cột mốc doanh thu 50 tỷ đồng?

Nhiều khán giả yêu mến bộ phim Mùi Phở không khỏi tiếc nuối khi phim được đầu tư lớn, mang nhiều tâm huyết của đoàn làm phim trong việc quảng bá ẩm thực Việt, nhưng lại thua thiệt khi phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh trong cuộc đua phim Tết.