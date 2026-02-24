Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mùi Phở liên tiếp gặp biến: Doanh thu chưa vượt 50 tỷ, nội bộ bị nghi lục đục

Sơn vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mùi Phở chính là bộ phim gặp nhiều "chông gai" nhất dịp Tết năm nay. Doanh thu hiện đang đứng cuối trong số 4 phim Việt được khán giả chú ý nhất, nữ chính Thu Trang còn bị nghi có mâu thuẫn với ê-kíp khiến cô phải viết tâm thư làm rõ mọi việc.

Đường đua phim Việt chiếu Tết năm nay có 4 cái tên nổi bật được khán giả bàn tán nhiều nhất và Mùi Phở hiện đang xếp cuối bộ tứ này khi thu về hơn 32 tỷ đồng sau 7 ngày công chiếu. Cơ hội để Mùi Phở thay đổi vị trí ngày càng khó, khi số suất chiếu đang giảm dần và cuối tuần này sẽ có nhiều phim mới ra mắt.

mui-pho-8.jpg
Mùi Phở đối mặt nguy cơ thua lỗ khi hiện chưa thể vượt mốc 50 tỷ đồng.

Thêm vào đó, Mùi Phở còn vướng nghi ngờ nội bộ lục đục. Khán giả để ý thấy nữ chính Thu Trang chỉ xuất hiện trong showcase và buổi ra mắt phim tại TP.HCM, còn cô vắng bóng trong các buổi cinetour gặp gỡ khán giả. Trong khi cinetour là hoạt động quan trọng để quảng bá, thu hút khán giả đến xem phim.

mui-pho-5.jpg
Nữ chính Thu Trang bị cho là không tích cực quảng bá phim.

Trên fanpage, Thu Trang không có bài đăng, hình ảnh nào nhắc đến phim Mùi Phở mà chỉ chia sẻ ảnh đón Tết và các chương trình khác có cô tham gia. Điều này càng khiến khán giả thắc mắc nhiều hơn, vì cô là diễn viên chính, lẽ ra cô cần tích cực giới thiệu về phim. Trước thắc mắc của cư dân mạng, Thu Trang đã có tâm thư cho rằng thông tin cô không quảng bá phim Mùi Phở chưa phản ánh đúng sự thật và vô tình khiến khán giả hiểu sai về thái độ cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của Thu Trang. Nữ diễn viên tiết lộ cô luôn cố gắng hết sức trong khả năng cho phép, dù lịch làm việc chồng chéo, vẫn ưu tiên sắp xếp để đồng hành cùng ê-kíp Mùi Phở.

mui-pho-7.jpg
Cô khẳng định mình luôn cố gắng hết sức để giới thiệu Mùi Phở.

Thu Trang khẳng định cô luôn chủ động quảng bá Mùi Phở trên mạng xã hội để góp phần lan tỏa bộ phim. Không xuất hiện nhiều trước ống kính không có nghĩa là cô đứng ngoài, thậm chí còn chủ động xin thêm tư liệu hậu trường từ ê-kíp phim để biên tập và đăng tải trên các kênh TikTok, YouTube, Facebook. Mối quan hệ giữa cô và ê-kíp Mùi Phở vẫn rất vui vẻ, thoải mái, không có xích mích như tin đồn.

qc.jpg
Sơn vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mùi Phở #Thu Trang #phim Tết 2026 #doanh thu Mùi Phở

