UPRIZE "mở bát" rộn ràng đầu Xuân: Nhiệm vụ đặc biệt dành cho người hâm mộ

Trở lại sau kỳ nghỉ Tết với loạt "tiểu phẩm" phủ sóng mạng xã hội, các thành viên UPRIZE nhanh chóng quay về guồng quay học tập và công việc như bao người trẻ khác. "Mở bát" những ngày đầu năm, trang cá nhân chính thức của UPRIZE bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái lạ: "UPRIZE.exe not found. Hệ thống sau Tết gặp sự cố. Không tìm thấy dữ liệu : IDOL_Uprize_2026" khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Không ít khán giả hài hước cho rằng nghỉ Tết quá lâu khiến idol… quên mất mình là idol. Tuy nhiên, do công ty quản lý từng công bố kế hoạch debut bằng MV và album đầu tay vào tháng 4 tới nên nhiều người nhanh chóng đặt giả thuyết đây là màn "nhá hàng" có chủ đích. Việc sử dụng ngôn ngữ lập trình, mô-típ lỗi hệ thống không chỉ tạo cảm giác mới mẻ mà còn gợi mở một concept có thể gắn với sản phẩm sắp ra mắt của nhóm.

Thông báo của UPRIZE khiến người hâm mộ tò mò. Ảnh: @uprize_2026

Không để người hâm mộ phải chờ lâu, UPRIZE lập tức tung ra "cách khôi phục hệ thống" với ba nhiệm vụ tương tác giữa nhóm và fandom. Nhiệm vụ đầu tiên là xác nhận lại "dữ liệu" nghệ sĩ và UPRIZE đã "mở bát" bằng bài test MBTI - bài kiểm tra tính cách vốn quen thuộc với nhiều idol quốc tế. Việc công khai nhóm tính cách không chỉ thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ mà còn giúp khán giả có thêm cơ sở để hiểu rõ hơn về từng thành viên.

Các tân binh hào hứng với "bài kiểm tra" đầu năm. Nguồn: @uprize_2026

Nhiệm vụ thứ hai là khôi phục "bộ nhận diện" bằng cách chụp ảnh thẻ và kêu gọi fan trực tiếp xây dựng profile cho từng thành viên. Thông báo cho biết UPRIZE hiện vẫn chưa có profile hoàn chỉnh và kêu gọi người hâm mộ xây dựng cho nhóm theo cảm nhận cá nhân. Nhóm cũng cho biết profile ấn tượng nhất sẽ được lựa chọn để sử dụng làm phiên bản chính thức. Lượng bài đăng tăng nhanh cho thấy sự hưởng ứng tích cực, đồng thời phản ánh mức độ gắn kết giữa nhóm và người hâm mộ.

Người hâm mộ cùng hưởng ứng nhiệm vụ "giải cứu" UPRIZE. Nguồn: @uprize_2026

Nhiệm vụ cuối cùng, dù chưa chính thức công bố chi tiết, đã được nhiều fan dự đoán là lựa chọn tên fandom, màu sắc và biểu tượng đại diện. Với bất kỳ nhóm nhạc thần tượng nào, việc có một danh xưng chính thức cho người hâm mộ là cột mốc quan trọng trước thềm debut. Điều đó không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là bước khẳng định cộng đồng đã đủ lớn mạnh và gắn bó để được gọi tên.

Chuỗi hoạt động "khôi phục hệ thống" của UPRIZE cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước màn "chào sân" vào tháng 4. Nếu tiếp tục duy trì được mức độ tương tác như hiện tại, UPRIZE hoàn toàn có cơ sở để bước vào giai đoạn debut với lực lượng "hậu phương" vững chắc.