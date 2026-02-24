Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

UPRIZE "mở bát" rộn ràng đầu Xuân: Nhiệm vụ đặc biệt dành cho người hâm mộ

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trở lại sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, các thành viên của UPRIZE đã "đánh úp" người hâm mộ với nhiệm vụ đặc biệt.

Trở lại sau kỳ nghỉ Tết với loạt "tiểu phẩm" phủ sóng mạng xã hội, các thành viên UPRIZE nhanh chóng quay về guồng quay học tập và công việc như bao người trẻ khác. "Mở bát" những ngày đầu năm, trang cá nhân chính thức của UPRIZE bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái lạ: "UPRIZE.exe not found. Hệ thống sau Tết gặp sự cố. Không tìm thấy dữ liệu : IDOL_Uprize_2026" khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Không ít khán giả hài hước cho rằng nghỉ Tết quá lâu khiến idol… quên mất mình là idol. Tuy nhiên, do công ty quản lý từng công bố kế hoạch debut bằng MV và album đầu tay vào tháng 4 tới nên nhiều người nhanh chóng đặt giả thuyết đây là màn "nhá hàng" có chủ đích. Việc sử dụng ngôn ngữ lập trình, mô-típ lỗi hệ thống không chỉ tạo cảm giác mới mẻ mà còn gợi mở một concept có thể gắn với sản phẩm sắp ra mắt của nhóm.

uprizeexe-not-found-he-thong-sau-tet-gap-su-co-khong-tim-thay-du-lieu-idol-uprize.jpg
Thông báo của UPRIZE khiến người hâm mộ tò mò. Ảnh: @uprize_2026

Không để người hâm mộ phải chờ lâu, UPRIZE lập tức tung ra "cách khôi phục hệ thống" với ba nhiệm vụ tương tác giữa nhóm và fandom. Nhiệm vụ đầu tiên là xác nhận lại "dữ liệu" nghệ sĩ và UPRIZE đã "mở bát" bằng bài test MBTI - bài kiểm tra tính cách vốn quen thuộc với nhiều idol quốc tế. Việc công khai nhóm tính cách không chỉ thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ mà còn giúp khán giả có thêm cơ sở để hiểu rõ hơn về từng thành viên.

Các tân binh hào hứng với "bài kiểm tra" đầu năm. Nguồn: @uprize_2026

Nhiệm vụ thứ hai là khôi phục "bộ nhận diện" bằng cách chụp ảnh thẻ và kêu gọi fan trực tiếp xây dựng profile cho từng thành viên. Thông báo cho biết UPRIZE hiện vẫn chưa có profile hoàn chỉnh và kêu gọi người hâm mộ xây dựng cho nhóm theo cảm nhận cá nhân. Nhóm cũng cho biết profile ấn tượng nhất sẽ được lựa chọn để sử dụng làm phiên bản chính thức. Lượng bài đăng tăng nhanh cho thấy sự hưởng ứng tích cực, đồng thời phản ánh mức độ gắn kết giữa nhóm và người hâm mộ.

screenshot-2026-02-23-191143.png
Người hâm mộ cùng hưởng ứng nhiệm vụ "giải cứu" UPRIZE. Nguồn: @uprize_2026

Nhiệm vụ cuối cùng, dù chưa chính thức công bố chi tiết, đã được nhiều fan dự đoán là lựa chọn tên fandom, màu sắc và biểu tượng đại diện. Với bất kỳ nhóm nhạc thần tượng nào, việc có một danh xưng chính thức cho người hâm mộ là cột mốc quan trọng trước thềm debut. Điều đó không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là bước khẳng định cộng đồng đã đủ lớn mạnh và gắn bó để được gọi tên.

Chuỗi hoạt động "khôi phục hệ thống" của UPRIZE cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước màn "chào sân" vào tháng 4. Nếu tiếp tục duy trì được mức độ tương tác như hiện tại, UPRIZE hoàn toàn có cơ sở để bước vào giai đoạn debut với lực lượng "hậu phương" vững chắc.

632098447-1326546176181097-3905906139592800047-n.jpg
Vân Anh
#uprize #nhóm nhạc uprize #uprize tân binh toàn năng #uprize thành viên #uprize profile #uprize tân binh

Xem thêm

Cùng chuyên mục