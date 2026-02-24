Mùi Phở liên tiếp gặp biến: Doanh thu đứng cuối bảng, nội bộ bị nghi lục đục

HHTO - Mùi Phở chính là phim “số nhọ” nhất dịp Tết năm nay. Doanh thu đã đứng cuối trong số 4 phim Việt, nữ chính Thu Trang còn bị nghi có mâu thuẫn với ê kíp.

Đường đua phim Việt chiếu Tết năm nay có 4 cái tên, và Mùi Phở đang lẹt đẹt ở cuối bảng xếp hạng doanh thu khi thu về hơn 32 tỷ đồng sau 7 ngày công chiếu. Cơ hội để Mùi Phở thay đổi vị trí đang ngày càng khó, khi số suất chiếu đang giảm dần và sắp có nhiều phim mới ra mắt.

Mùi Phở đối mặt nguy cơ thua lỗ

Thêm vào đó, Mùi Phở còn vướng nghi ngờ nội bộ lục đục. Bởi khán giả để ý thấy nữ chính Thu Trang chỉ xuất hiện trong showcase và buổi ra mắt phim tại TP.HCM, còn cô vắng bóng trong các buổi cinetour gặp gỡ khán giả. Trong khi cinetour là hoạt động quan trọng để quảng bá, thu hút khán giả đến xem phim.

Nữ chính Thu Trang bị cho là không tích cực quảng bá phim

Trên fanpage, Thu Trang không có bài đăng, hình ảnh nào nhắc đến phim Mùi Phở mà chỉ chia sẻ ảnh đón Tết và các chương trình khác có cô tham gia. Điều này càng khiến khán giả thắc mắc nhiều hơn, vì cô là diễn viên chính lẽ ra cần tích cực giới thiệu về phim.

Sau đó, Thu Trang đã có tâm thư cho rằng thông tin cô không quảng bá phim Mùi Phở chưa phản ánh đúng sự thật và vô tình khiến khán giả hiểu sai về thái độ, cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của Thu Trang. Nữ diễn viên tiết lộ, cô luôn cố gắng hết sức trong khả năng cho phép, dù lịch làm việc chồng chéo vẫn ưu tiên sắp xếp đồng hành cùng ê kíp Mùi Phở.

Cô khẳng định mình luôn cố gắng hết sức để giới thiệu Mùi Phở

Thu Trang khẳng định cô luôn chủ động quảng bá Mùi Phở trên mạng xã hội để góp phần lan tỏa bộ phim. Không xuất hiện nhiều trước ống kính không có nghĩa là cô đứng ngoài, thậm chí còn chủ động xin thêm tư liệu hậu trường từ ê-kíp phim để biên tập và đăng tải trên các kênh TikTok, YouTube, Facebook. Mối quan hệ giữa cô và ê kíp Mùi Phở vẫn rất vui vẻ, thoải mái, không có xích mích như tin đồn.