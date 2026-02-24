Quỳnh Kool và Huỳnh Anh tái hợp, visual đỉnh cao cỡ này không xem phim thì phí

HHTO - Ngoại hình đã rất ăn ý, diễn xuất của Quỳnh Kool và Huỳnh Anh có đủ tạo nên cặp đôi đẹp cho phim giờ vàng VTV không?

Bước Chân Vào Đời là phim khai Xuân của VTV, xoay quanh ba chị em Thương, Trang, Minh phải bươn chải, đối mặt với nhiều biến cố sau khi bố mẹ đột ngột qua đời. Quỳnh Kool vào vai chị cả Thương, mới 24 tuổi nhưng đã phải làm trụ cột gia đình, vừa lo kiếm tiền nuôi hai em vừa phải thay bố mẹ dạy dỗ bảo ban các em.

Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng với Thương khi em gái Trang xinh đẹp, cá tính, luôn khao khát cuộc sống giàu sang thật nhanh chóng. Em trai Minh thì nổi loạn, ngỗ nghịch, chẳng hề biết nghĩ cho chị.

Bước Chân Vào Đời quy tụ dàn diễn viên hùng hậu.

Và giữa những khó khăn chật vật mỗi ngày, Thương chỉ còn biết tìm an ủi chia sẻ ở Quân, chàng giảng viên đại học ấm áp, dịu dàng. Dù mẹ Quân ra sức phản đối mối quan hệ này vì không môn đăng hộ đối, Quân và Thương vẫn cố gắng ở bên nhau, dùng tình cảm vượt qua tất cả.

Quỳnh Kool có tạo hình dịu dàng.

Quỳnh Kool rất hợp với những vai cô gái giàu nghị lực có cuộc sống vất vả, bươn chải như cô đã từng thể hiện ở Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu nên vai Thương sẽ không làm khó được cô. Huỳnh Anh cũng được khen là diễn xuất tiến bộ, có chiều sâu sau phim Cách Em 1 Milimet, ngoại hình thư sinh cũng ra dáng giảng viên đại học.

Huỳnh Anh ngày càng trưởng thành.

Quỳnh Kool và Huỳnh Anh đã từng đóng chung phim Hà Nội Trong Mắt Em nhưng Bước Chân Vào Đời là lần đầu họ kết hợp trong phim giờ vàng VTV. Quỳnh Kool có tiếng là nữ diễn viên dễ tạo "phản ứng hóa học" với bạn diễn nên khán giả càng đặt nhiều kỳ vọng vào cặp đôi này. Chưa kể Bước Chân Vào Đời còn có nhiều visual nổi bật khác như Sơn Tùng, Mạnh Trường… cùng thể loại phim gia đình vốn là thế mạnh của VTV.