Bạch Gia Sum Vầy: Đông Quan và Cường Bạch gây sốt, khán giả mong sớm có phần 2

Phim hài Tết 2026 Bạch Gia Sum Vầy là tác phẩm quy tụ dàn diễn viên trẻ, trong đó đáng chú ý là hai gương mặt bước ra từ Tân Binh Toàn Năng - Hồ Đông Quan và Cường Bạch. Cả hai đã góp phần tạo nên sức hút cho dự án ngay từ khi công bố.

Thuộc thể loại micro drama - phim màn hình dọc với thời lượng chỉ vài phút mỗi tập - Bạch Gia Sum Vầy "đánh trúng" thói quen tiêu thụ nội dung nhanh của khán giả hiện đại. Công chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên các diễn đàn, đạt hơn 120 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày.

Trước đó, ngày 9/2, buổi Private Watch First với sự góp mặt của dàn cast và các Tân Binh Thăng Cấp đã góp phần "hâm nóng" kỳ vọng của khán giả.

Bộ phim đạt thành tích ấn tượng trong mảng phim ngắn. Nguồn: MangoPlus.

Khai thác mô-típ "xuyên không", "trùng sinh", Bạch Gia Sum Vầy kể về gia đình nhà họ Bạch. Sau 70 năm, một người mẹ có cơ hội trở về trong hình hài một cô gái trẻ, sửa chữa sai lầm quá khứ, bảo vệ những người bà yêu thương và hàn gắn sợi dây gia đình. Chính yếu tố tình thân, đặc biệt trong không khí sum vầy ngày Tết, đã giúp bộ phim chạm đến trái tim của đông đảo khán giả.

Dòng phim ngắn màn hình dọc vốn thường bị "phàn nàn" vì nhịp phim quá nhanh, nhiều tình tiết phi logic nhằm tạo tranh luận và kích thích tò mò. Bạch Gia Sum Vầy cũng không hoàn toàn tránh khỏi những "hạt sạn" quen thuộc ấy. Dẫu vậy, điểm cộng nằm ở sự phù hợp giữa diễn viên và nhân vật. Dàn cast như được "đo ni đóng giày" cho từng vai diễn. Dù một số lời thoại còn thiếu tự nhiên, tổng thể diễn xuất vẫn giữ được sự chân thật, không tạo cảm giác gượng gạo.

Bộ phim được đánh giá cao về sự đầu tư về trang phục, bối cảnh. Nguồn: MangoPlus.

Hồ Đông Quan và Cường Bạch là hai gương mặt nhận về nhiều lời khen nhất. Với Cường Bạch, dù là tân binh trong lĩnh vực diễn xuất nhưng anh đã hoàn thành tròn trịa vai thiếu gia bướng bỉnh, "cậu ấm" của Bạch Gia. Trong khi đó, Hồ Đông Quan cho thấy khả năng xử lý cảm xúc tốt, đặc biệt ở những phân cảnh nặng tâm lý.

Theo chia sẻ của Đông Quan, trong nhiều phân cảnh anh và Cường Bạch đã tự biên lại lời thoại để cho tự nhiên hơn và được ê-kíp duyệt vì nét diễn tự nhiên. Điều đó phần nào lý giải vì sao tương tác trên màn ảnh của họ mang lại cảm giác chân thực.

Bộ đôi Gia Quân - Gia Thần nhận về nhiều tình cảm của khán giả. Nguồn: MangoPlus.

Vượt qua hoài nghi ban đầu, nội dung của bộ phim cũng được đánh giá hay hơn kỳ vọng. Thậm chí, tác phẩm còn cho thấy khả năng tác động đến hành vi tiêu dùng của một bộ phận khán giả khi nhiều người sẵn sàng chi trả để mua tài khoản SVIP xem trọn bộ. Dẫu vậy, không ít ý kiến cho rằng nếu kịch bản được cải thiện sát với văn hóa Việt hơn, hiệu ứng tích cực có thể còn mạnh mẽ hơn nữa. Bù lại, phim được khen về sự đầu tư chỉn chu trong tạo hình, phục trang và bối cảnh.

Theo kịch bản gốc, Bạch Gia Sum Vầy có thể phát triển thành 5 phần. Trước hiệu ứng khả quan hiện tại, diễn viên Quí Quang (vai Bạch Gia Đức) tiết lộ ê-kíp đang ấp ủ kế hoạch sản xuất phần 2 và mong nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Nếu tiếp tục giữ được nhịp cảm xúc và khắc phục những hạn chế về kịch bản, hành trình của Bạch Gia hoàn toàn có cơ hội trở thành một "thương hiệu Tết" mới trên nền tảng phim ngắn.