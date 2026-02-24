Mỹ Tâm nhắn nhủ dịp năm mới: "Quyết liệt, hết mình nhưng không nên ngủ quá ít"

HHTO - Nhân dịp năm mới, ca sĩ Mỹ Tâm có những chia sẻ sâu sắc dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là những ai "hướng nội" và chưa dám mở lòng với cuộc sống ngoài kia.

Là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Việt, Mỹ Tâm đã có những lời khuyên bổ ích dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là những ai đang loay hoay tìm kiếm con đường và ngã rẽ cho mình. Trên một chương trình gần đây, cô mang đến những lời khuyên dựa trên hành trình 25 năm làm nghề không ngừng nghỉ của chính bản thân.

Trong phỏng vấn, Mỹ Tâm đưa ra lời khuyên rằng các bạn trẻ cần quyết liệt hơn nữa. Nữ ca sĩ rút ra từ trải nghiệm của chính mình, khẳng định khi cô làm gì đó thì luôn làm đến cùng. "Đó là sự quyết liệt sau 25 năm tôi mới có được. Còn trước đó tôi làm không ngừng nghỉ. Hiện tại thật ra cũng vậy, tôi sẽ làm dự án đến khi xong rồi sẽ thả ra, để team mình tự chạy tiếp", Mỹ Tâm cho biết.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ các bạn trẻ phải có tính kỷ luật, quyết liệt và hết mình. Thế nhưng, các bạn không nên ngủ quá ít, không nên làm đến mức mà không ngủ một cách khoa học. Mỹ Tâm bày tỏ: "Cái tôi nhận ra sau này là bản thân có tính kỷ luật nhưng phải khoa học trong công việc của mình. Hãy quyết liệt trong công việc và đừng bỏ cuộc, đừng lười biếng, đừng nản chí. Nên tạo ra chiến lược cho bản thân ít nhất phải 3 năm và đi theo con đường đó. Mình có thể sai, nhưng sau này phải tự hỏi bản thân sai ở chỗ nào, mình có thành thật với bản thân không. Nếu trả lời được những câu hỏi này thì tôi tin bạn sẽ thành công".

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn gửi gắm nỗi lòng của mình đến những ai "hướng nội", chưa thật sự mở lòng với mọi thứ xung quanh: "Hãy tin rằng với tài năng của mình, bạn sẽ tỏa sáng nếu chịu khó mở lòng một chút. Xã hội bây giờ có nhiều cách để bạn mở lòng mà không cần 'mở mặt', đặc biệt với công nghệ hiện đại".

Mỹ Tâm gửi lời khuyên đến giới trẻ dịp năm mới. Nguồn: Vietsuccess

Trong năm qua, Mỹ Tâm đã có những thành công đáng kể về sự nghiệp. Vào tháng 12, cô tổ chức thành công đêm diễn See The Light tại SVĐ Mỹ Đình, thu hút con số kỷ lục 40.000 lượt khán giả. Cô còn được tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam trao giải Thành tựu trọn đời, cũng như nhận giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam. Bên cạnh ca hát, Mỹ Tâm còn ghi dấu ấn ở những mảng khác, đặc biệt là phim ảnh. Trong năm 2026, cô trở lại với vai trò sản xuất, hỗ trợ Mai Tài Phến ở ghế đạo diễn và nam chính bộ phim Tài, sớm khởi chiếu dịp đầu năm nay.