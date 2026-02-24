Không ngại năm tuổi, một nghệ sĩ Gen Z vượt “làn sóng” nhạc Tết để dẫn đầu

HHTO - Giữa thời điểm nhạc Tết phủ sóng dày đặc trên các nền tảng nghe nhạc, vẫn có một cái tên âm thầm giữ vững vị trí trong loạt playlist nổi bật. Không cần chiêu trò ồn ào, ca khúc này chinh phục người nghe bằng cảm xúc tinh tế và sức lan tỏa tự nhiên.

Trong vài tuần qua, giữa làn sóng nhạc Tết đổ bộ, vẫn có một ca khúc bền bỉ giữ vị trí cao trên các playlist và bảng xếp hạng: Ai Ngoài Anh của VSTRA. Không cần chiêu trò ồn ào hay chiến lược thị trường phô trương, bài hát chạm tới người nghe bằng sự mềm mại và những khoảng trống vừa đủ để cảm xúc ngân lên.

Ai Ngoài Anh "trụ vững" trên các bảng xếp hạng và playlist âm nhạc.

Điểm khác biệt của Ai Ngoài Anh nằm ở cách ca khúc mở ra không gian cho người nghe. Từ giai điệu nhẹ nhàng đến cách lặp lại điệp khúc, mọi thứ đều được tiết chế để tránh cảm giác ngột ngạt. Chất giọng mơ màng của VSTRA khiến từng câu chữ như lời thì thầm riêng tư. Phần phối khí không phô trương, tôn lên giọng hát, để những khoảng lặng và lớp nhạc cụ nhỏ nâng đỡ cảm xúc.

Ai Ngoài Anh không mới nhưng đã lâu rồi thị trường mới có một ca khúc như vậy.

Âm nhạc của VSTRA không hầm hố, không sôi động, cũng không cố nói những điều to tát mà chỉ đơn giản là câu chuyện của một cô gái đang yêu. Chính sự đơn giản ấy nhanh chóng bắt nhịp với khán giả trẻ, những người ngày càng tìm đến các ca khúc giàu cảm xúc, không chỉ để nhảy mà còn để soi thấy mình trong đó. Sự dịch chuyển của thị hiếu này mở đường cho những giọng ca không cần “la lớn” vẫn đủ sức gây ấn tượng, và VSTRA xuất hiện đúng thời điểm cảm hứng ấy.

Chính những yếu tố đó đã giúp Ai Ngoài Anh nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Đoạn điệp khúc khi được đặt đúng “khung hình” lập tức trở thành chất liệu lý tưởng cho video ngắn. Ca khúc đã xuất hiện trong hơn 90.000 video trên nền tảng TikTok, từ các clip hát theo đến nội dung về các cặp đôi. Giai điệu ngọt ngào, dễ thương, vì thế trở thành “phông nền” hoàn hảo cho những khoảnh khắc tình cảm.

Ai Ngoài Anh nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Thực tế, VSTRA không phải gương mặt mới. Cô đã hiện diện trên thị trường nhạc Việt từ năm 2019, nhưng đây mới là lúc nữ ca sĩ thật sự tỏa sáng. Trước khi được chú ý rộng rãi, nữ ca sĩ từng gây chú ý qua các bản phát hành nhỏ, những lần hợp tác như ca khúc Hà Nội cùng nam rapper Obito. Tuy nhiên, giống nhiều nghệ sĩ Indie khác, cô rơi vào tình trạng “khán giả nhớ nhạc nhưng chưa nhớ tên”.

Đến cuối năm 2025, album phòng thu thứ hai - Triệu (Phase 1 of 3) cho thấy tham vọng phát triển theo mạch câu chuyện âm nhạc rõ ràng, đồng thời mang lại cú hích với Hôn Vào Đây Đi và Ai Ngoài Anh. Đây là bước đầu tiên giúp cái tên VSTRA trở nên gần gũi hơn với khán giả.

Đây là bước đầu tiên giúp cái tên VSTRA trở nên gần gũi hơn với khán giả.

Trong tương lai gần, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng VSTRA sẽ tiếp tục trở lại với những sản phẩm âm nhạc chỉn chu và giàu cảm xúc hơn nữa. Sau cú hích từ Ai Ngoài Anh, nữ ca sĩ đang đứng trước cơ hội mở rộng dấu ấn cá nhân và chinh phục tệp người nghe rộng hơn, miễn là cô vẫn giữ được màu sắc tinh tế đã làm nên sức hút riêng.