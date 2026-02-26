Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Bước Chân Vào Đời vừa lên sóng, Huỳnh Anh và Quỳnh Kool đã bị khán giả bắt lỗi

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tuy nhiên các lỗi này nhỏ, không ảnh hưởng gì đến mạch phim nên Bước Chân Vào Đời vẫn được khán giả quan tâm chú ý.

Bước Chân Vào Đời là phim mở hàng năm mới của phim VTV với đề tài tình cảm gia đình vốn rất được khán giả Việt yêu thích. Lại thêm câu chuyện về cô gái nghèo vượt khó có mối tình đẹp với chàng trai nhà giàu tốt bụng càng đúng công thức ăn khách. Chưa kể dàn diễn viên của Bước Chân Vào Đời cũng rất xịn xò: Mạnh Trường, Quỳnh Kool, Huỳnh Anh, Lê Bống, Sơn Tùng …

buoc-chan-9.jpg
Quỳnh Kool, Huỳnh Anh đóng vai chính trong Bước Chân Vào Đời

Nhưng ngay từ khi vừa lên sóng, khán giả đã soi ra một vài chi tiết chưa ổn của Bước Chân Vào Đời. Nữ chính Thương vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải làm nhiều công việc để kiếm sống. Ban ngày, cô làm giáo viên còn buổi tối làm thêm ở quán cà phê. Dù Thương là một giáo viên giỏi hết mình với học sinh, netizen lại phát hiện cô mặc trang phục chưa đúng với yêu cầu của nghề giáo.

buoc-chan-8.jpg
Quỳnh Kool bị soi trang phục chưa ổn

Trong một cảnh phim, Thương kết hợp sơ mi trắng với quần jeans. Nếu đây là đồ Thương mặc đi chơi, đi dạy gia sư thì sẽ không ai nói gì. Nhưng quần jeans bị cho là không phù hợp với trường học, là món đồ các giáo viên không mặc đi dạy chính khóa. Nếu Thương mặc quần tây, chân váy thì sẽ ổn hơn nhiều.

Còn Huỳnh Anh trong vai Minh Quân, chàng trai nhà giàu hiền lành nhút nhát cũng có chi tiết không diễn hài nhưng vẫn khiến khán giả bật cười. Minh Quân đang tìm cách làm quen với Thương, thấy cô bị hỏng xe nên cũng dắt xe đi về cùng. Để xóa tan bầu không khí bối rối, Minh Quân quyết định hát cho crush nghe.

buoc-chan-6.jpg
Huỳnh Anh khiến khán giả "tụt mood" vì giọng hát

Cảnh phim tưởng như lãng mạn nhưng lại khiến khán giả lắc đầu vì giọng hát ngang phè của Huỳnh Anh. Nhiều netizen nói vui rằng Huỳnh Anh cứ khoe vẻ đẹp trai và nói chuyện bình thường là được, đừng hát thêm lần nào kẻo mất hết hình tượng mỹ nam.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bước Chân Vào Đời #Huỳnh Anh #Quỳnh Kool #phim VTV #bắt lỗi phim VTV

Xem thêm

Cùng chuyên mục