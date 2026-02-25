Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn Hoa - Á hậu hái lộc: Á hậu Mook "nhập gia tùy tục", bất lực vì "đường tài lộc"

Như Quỳnh - Ảnh, clip: FBNV

HHTO - Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut khiến fan cười nghiêng ngả khi tổ chức lì xì các nàng Hoa - Á hậu nhà Hoàn vũ theo phong cách độc lạ.

Sau kỳ nghỉ Tết, dàn Hoa - Á hậu nhà Miss Cosmo vừa có buổi tụ họp đầu năm. Dàn người đẹp xúng xính áo dài rực rỡ và "cực ồn" khi bước vào tiết mục hái lộc.

641624327-122246386676179164-1802901295272953528-n.jpg

Á hậu Mook khiến fan sắc đẹp "ồ quao" với màn "nhập gia tùy tục", thiết kế bảng bốc thăm trúng mệnh giá tiền theo các con số may mắn. Miss Cosmo 2025 Yolina "mắt chữ O mồm chữ A" khi có màn mở bát cực "mát vía" nhận được 500K may mắn, Miss Cosmo 2024 Tata hái lộc 200K... Ngoài các mệnh giá hấp dẫn - từ polime tiền Việt đến tiền đô-la được dàn người đẹp lần lượt "gỡ phong ấn" thì Hoa hậu Ngọc Châu lại bất lực khi trúng ngay mệnh giá thấp nhất - 1000 đồng.

Á hậu Mook tổ chức hái lộc đầu năm cho dàn người đẹp. Nguồn clip: Mook Karnruethai Tassabut

Trước khoảnh khắc "xu cà na" của Ngọc Châu, người đẹp Thái Lan chỉ biết nằm dài xin lỗi và vội bù đắp bằng một phong bao lì xì đỏ. Sau đó, Á hậu Mook còn mạnh tay lì xì cho cả ê-kíp, khiến bầu không khí cực náo nhiệt. Tuy nhiên, khi đến lượt bản thân "thu hồi vốn", netizen chỉ biết cười trừ vì "đường tài lộc" của nàng Á hậu quá lận đận. Dù cầu nguyện, "phù phép", lựa chọn đủ tư thế, "bàn tay thúi" của Mook chỉ toàn khui ra những mệnh giá thấp nhất: 10K, 20K...

Mook "đau đớn, gục ngã" vì liên tục khui trúng "sít-rịt". Nguồn clip: Mook Karnruethai Tassabut

Fan hóm hỉnh để lại bình luận an ủi Mook: "Khấn quá trời mà có vẻ không linh nghiệm bà Mook ơi", "Ai biểu khấn tiếng Thái, khấn tiếng Việt là hên rồi", "Không sao. Người Việt Nam có câu "đen bạc đỏ tình", năm này chắc chắn bé sẽ gặp may mắn trong đường tình duyên"...

Mook Karnruethai Tassabut - người đẹp đến từ Thái Lan đạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2024 khi 29 tuổi. Cô tốt nghiệp khoa nghệ thuật tại trường Đại học Silpakorn, từng làm cố vấn sắc đẹp và thành viên phi hành đoàn cho một hãng hàng không Trung Đông trong thời gian 4 năm. Hiện tại, Mook là một MC song ngữ, người mẫu. Kể từ khi hoạt động ở "cương vị mới", người đẹp xứ Chùa vàng ghi điểm bởi sự hoạt ngôn, luôn giữ nguồn năng lượng tích cực, hài hước mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

639894230-122209429190565619-4074460390679553341-n.jpg
1475.jpg
