Dàn sao nhí Gia Đình Phép Thuật hội ngộ, một cái tên "không liên quan" gây chú ý

Thiện Dư

HHTO - Màn tái hợp của dàn sao nhí Gia Đình Phép Thuật vào dịp Tết vừa qua khiến khán giả hoài niệm.

Vào dịp Tết vừa qua, nhóm bạn trẻ từng đóng Gia Đình Phép Thuật đã có dịp hội ngộ. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Yeye Nhật Hạ đã đăng tải hàng loạt hình ảnh mà trong đó, những gương mặt quen thuộc như Ma Suri và nhóm bạn xuất hiện bên cạnh giống như những thước phim từng gây sốt màn ảnh nhỏ.

3.png
Yeye Nhật Hạ đăng tải dòng trạng thái xác nhận buổi gặp mặt của Gia Đình Phép Thuật.
t2-1526233217285787734437-153643.jpg
641449709-1462712158554145-7440032880461033129-n.jpg
Dàn sao nhí Gia Đình Phép Thuật hiện tại.

Trong bộ ảnh, những sao nhí ngày nào của Gia Đình Phép Thuật như Yeye Nhật Hạ, Gia Kỳ, Yến Phi, Quý Duy, Quốc Trí đều xuất hiện với vẻ ngoài trẻ đẹp, không khác xưa là mấy. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ giờ đây mỗi người đều đã có cuộc sống, gia đình riêng của mình. Trong ảnh còn có sự xuất hiện của các thành viên gia đình khác của mỗi diễn viên, khiến người xem vừa hoài niệm vừa mừng vui.

Bên cạnh đó, dù không đông đủ 100%, bộ ảnh tái hợp của dàn Gia Đình Phép Thuật còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của một gương mặt khác vừa lạ vừa quen.

641541561-1462712128554148-4162145422920918973-n.jpg
641525040-1462712131887481-5000789190730417849-n.jpg
641632924-1462712151887479-693072460826401856-n.jpg
Nhan sắc dàn sao nhí Gia Đình Phép Thuật ngày nào.

Cô gái mặc áo xanh xuất hiện trong bộ ảnh được cư dân mạng xác định là Mạch Khanh - nữ cơ phó gây sốt trên TikTok thời gian qua. Nhiều người thậm chí lầm tưởng cô đóng trong Gia Đình Phép Thuật. Thông qua bài đăng của Yeye Nhật Hạ, nhiều khán giả hoài niệm, để lại bình luận nhung nhớ bộ phim Gia Đình Phép Thuật. Một số còn thắc mắc liệu nhóm bạn này xưng hô bằng tên thật hay tên trong phim và hy vọng sẽ có dịp tề tựu đông đủ hơn.

2.png
Khán giả hoài niệm khi thấy dàn sao Gia Đình Phép Thuật hội ngộ.
4.jpg
Cư dân mạng gọi tên Mạch Khanh.

Sinh năm 1996, Mạch Khanh (hay Mạch Thị Thùy Khanh) là nữ cơ phó trẻ tuổi nổi bật của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, cô từng theo đuổi con đường thiết kế đồ họa nhưng đã mạnh dạn rẽ ngang vào năm thứ 3 đại học để chuyển sang "chinh phục bầu trời". Sau hơn 1 năm học lý thuyết tại Việt Nam, cô sang Mỹ hoàn thành các bằng phi công tư nhân, thiết bị và thương mại rồi chuyển loại máy bay Airbus A320 tại Singapore năm 2021.

photo1678251052602-1678251052702.jpg

Ở tuổi 25, Mạch Khanh chính thức trở thành cơ phó Pacific Airlines (thành viên Vietnam Airlines), tích lũy gần 1.000 giờ bay trên dòng A320 Family, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung với hơn 427 nghìn lượt theo dõi trên TikTok. Gần đây, Mạch Khanh còn gây chú ý khi nhận học bổng toàn phần cho chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Andrews, Mỹ, tiếp tục hành trình cân bằng giữa đam mê hàng không và phát triển sự nghiệp học thuật.

626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Thiện Dư
#Gia Đình Phép Thuật #sao nhí #dàn sao ngày ấy bây giờ #Yeye Nhật Hạ #Gia Kỳ #Yến Phi #Quý Duy #Quốc Trí

