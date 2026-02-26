Một diễn viên trong Thỏ Ơi!! đã được Trấn Thành nhắm cho phim Tết 2027?

HHTO - Dù dàn diễn viên trong Thỏ Ơi!! đều được khen là tròn vai, nhưng chỉ có một cái tên được Trấn Thành nhắc tới khi nói về dự án phim Tết năm sau.

Đạo diễn Trấn Thành đã rất mạo hiểm khi mời toàn các “tân binh làng điện ảnh” tham gia Thỏ Ơi!!. Dù Pháo, Văn Mai Hương, LyLy, Vĩnh Đam hoạt động showbiz đã lâu nhưng vẫn lần đầu đóng phim, nhưng chẳng ngờ tất cả đều diễn tròn vai, được khen là diễn xuất tự nhiên, thể hiện được cá tính riêng của mỗi nhân vật. Thậm chí Văn Mai Hương còn gây bất ngờ với vai Hải Linh đầy xéo xắt, đanh đá nhưng rất duyên dáng.

Các gương mặt lần đầu đóng phim trong Thỏ Ơi!!

Tuy Thỏ Ơi!! vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé, vẫn đang là chủ đề bàn luận của cư dân mạng thì Trấn Thành đã nghĩ đến dự án tiếp theo của mình. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Pháo có đề nghị Trấn Thành cho mình thêm vai diễn và nam đạo diễn đưa ra ý tưởng mời Pháo, Lamoon và Phương Mỹ Chi đóng chung một phim cho vui. Trấn Thành đã có dịp làm việc với ba nữ ca sĩ trong chương trình Em Xinh "Say Hi", và cả ba đều đã từng thành công ngay lần đầu đóng phim.

Trấn Thành đang có dự định mời Pháo, Lamoon, Phương Mỹ Chi đóng chung phim.

Nếu như Pháo có vai Nhật Hạ trong Thỏ Ơi!! thì Phương Mỹ Chi là nữ chính của Nhà Gia Tiên, Lamoon thì từng vào vai Út Khờ đáng thương của Địa Đạo. Cả ba nữ ca sĩ đều được khen là có tiềm năng diễn xuất, chịu khó đầu tư cho vai diễn. Chưa kể cả Pháo, Lamoon và Phương Mỹ Chi đều cầm tinh con Dê, lại càng hợp để xuất hiện trong phim Tết Đinh Mùi 2027. Khi phát hiện ra sự trùng hợp này, Trấn Thành hứa sẽ suy nghĩ thêm về một kịch bản quy tụ cả ba nữ ca sĩ.

Phương Mỹ Chi, Lamoon đã từng đóng phim và đều thành công.

Sau khi nghe ý tưởng của Trấn Thành, cư dân mạng đã rất hào hứng. Bởi Trấn Thành rất mát tay trong việc tìm kiếm diễn viên mới, lại cực nhiệt tình hướng dẫn, thị phạm để tân binh nhập vai thật tốt. Thế nên Trấn Thành sẽ không gặp nhiều khó khăn nếu hợp tác với Pháo, Lamoon và Phương Mỹ Chi trong một dự án.