Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sau loạt tin đồn tiêu cực, phía Mason Nguyễn lên tiếng về các nội dung bị cắt ghép

Lan Anh

HHTO - Tối 26/2, Def Jam Vietnam lên tiếng chính thức về những tin đồn, tranh cãi xoay quanh nghệ sĩ Mason Nguyễn liên tiếp xuất hiện trong vài ngày qua trên mạng xã hội.

Tối 26/2, Def Jam Recordings Vietnam chính thức lên tiếng về những tin đồn, tranh luận ồn ào xoay quanh nghệ sĩ Mason Nguyễn. Động thái này được xem là câu trả lời trực diện đầu tiên từ phía đơn vị quản lý sau nhiều ngày các đoạn clip, hình ảnh tin nhắn cá nhân và hình ảnh cắt ghép của nam rapper liên tục bị lan truyền, kéo theo những tranh cãi gay gắt.

637768392-943006891568977-8831646134366595506-n.jpg
Công ty quản lý của Mason Nguyễn chính thức lên tiếng về những ồn ào vừa qua.

Trong văn bản được công bố, Def Jam Recordings Vietnam cho biết thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin “sai lệch, cắt ghép và suy diễn”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân nghệ sĩ cũng như hoạt động của công ty. Với tư cách là đơn vị quản lý trực tiếp, công ty khẳng định đã rà soát toàn bộ tư liệu liên quan trước khi đưa ra phản hồi chính thức, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng Mason Nguyễn có hành vi "xem nhẹ" tình cảm của người hâm mộ.

641509846-1579542976423259-6468103747521396245-n.jpg
Nguyên văn Thông cáo chính thức của Def Jam đăng tải trên các kênh của công ty và nghệ sĩ.

Trong thông cáo chính thức, Def Jam Recordings Vietnam phản bác ba vấn đề chính liên quan đến Mason Nguyễn đang gây tranh cãi. Trước hết, về nghi vấn thái độ khi mở quà fan, công ty khẳng định đã rà soát toàn bộ tư liệu và không có hành vi phân biệt hay đánh giá quà tặng dựa trên giá trị vật chất; các clip lan truyền bị cho là trích đoạn thiếu bối cảnh và suy diễn chủ quan.

Với đoạn hội thoại riêng tư bị phát tán vào chiều tối ngày 26/2, công ty quản lý cho biết nội dung này diễn ra giữa Mason Nguyễn và bạn gái cũ vào ngày 19/12/2025 và nhấn mạnh đây là trao đổi cá nhân sau khi mối quan hệ đã kết thúc; việc phát tán khi chưa có sự đồng thuận là xâm phạm quyền riêng tư, đồng thời khẳng định nội dung đã bị cắt xén. Phía công ty cũng cho biết đang làm việc với những bên liên quan để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với hành vi phát tán và xuyên tạc nội dung cá nhân.

Cuối cùng liên quan đến tranh cãi hiển thị mã QR tài khoản ngân hàng cá nhân trong phiên livestream trên kênh YouTube Bằng Cổ Tay ngày 20/2/2026, công ty bày tỏ quan điểm: donate là hình thức phổ biến, không vi phạm quy định của nền tảng (YouTube), việc hiển thị mã QR diễn ra tự nhiên theo đề nghị của chủ kênh và toàn bộ video vẫn được lưu công khai để đảm bảo minh bạch.

621818250-924129160123417-5691945085988499304-n.jpg
Def Jam cho biết sẽ rà soát lại quy trình quản lý hình ảnh và truyền thông, đồng thời cân nhắc biện pháp pháp lý nếu các thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền gây thiệt hại.

Trước đó, nguồn cơn của làn sóng tranh luận được cho là bắt đầu từ một buổi livestream ngày 20/2 trên kênh YouTube “Bằng Cổ Tay”, có sự tham gia của Mason Nguyễn cùng rapper 24k.Right. Trong quá trình trò chuyện, Mason Nguyễn đưa ra mã QR tài khoản ngân hàng cá nhân trên sóng trực tiếp khi 24k.Right gợi ý fan của nam rapper nên donate thẳng để tránh mất khoản phí sàn đáng kể khi donate qua YouTube.

Chi tiết này nhanh chóng tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Mason Nguyễn là khách mời chứ không phải chủ kênh livestream, vì vậy việc hiển thị mã QR nhận tiền là không phù hợp. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng donate là cơ chế phổ biến khi livestream trên YouTube, hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của người xem và không vi phạm quy định của nền tảng.

thiet-ke-chua-co-ten-2026-02-27t070954312.png
Từ ồn ào về mã QR, nhiều tin đồn tiêu cực khác về nam rapper cũng bị đưa ra bàn tán, đẩy câu chuyện ban đầu trở thành làn sóng công kích trên mạng xã hội.

Sinh năm 2000 tại Hà Nội, Mason Nguyễn được biết đến như một rapper xuất thân từ cộng đồng underground trước khi được chú ý rộng rãi qua chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025. Sau chương trình, lượng người theo dõi và cộng đồng fan của nam nghệ sĩ tăng trưởng nhanh chóng, đồng nghĩa với áp lực lớn hơn về hình ảnh và cách ứng xử trước công chúng.

556376164-828502366352764-5278266592715506270-n.jpg
Mason Nguyễn là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý nhất sau Anh Trai "Say Hi" 2025.
image-41.jpg
Lan Anh
#Mason Nguyễn #Def Jam Vietnam #ồn ào nghệ sĩ #tranh cãi #bảo vệ quyền riêng tư #livestream #donate

Xem thêm

Cùng chuyên mục