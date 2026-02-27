Sau loạt tin đồn tiêu cực, phía Mason Nguyễn lên tiếng về các nội dung bị cắt ghép

Tối 26/2, Def Jam Recordings Vietnam chính thức lên tiếng về những tin đồn, tranh luận ồn ào xoay quanh nghệ sĩ Mason Nguyễn. Động thái này được xem là câu trả lời trực diện đầu tiên từ phía đơn vị quản lý sau nhiều ngày các đoạn clip, hình ảnh tin nhắn cá nhân và hình ảnh cắt ghép của nam rapper liên tục bị lan truyền, kéo theo những tranh cãi gay gắt.

Công ty quản lý của Mason Nguyễn chính thức lên tiếng về những ồn ào vừa qua.

Trong văn bản được công bố, Def Jam Recordings Vietnam cho biết thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin “sai lệch, cắt ghép và suy diễn”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân nghệ sĩ cũng như hoạt động của công ty. Với tư cách là đơn vị quản lý trực tiếp, công ty khẳng định đã rà soát toàn bộ tư liệu liên quan trước khi đưa ra phản hồi chính thức, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng Mason Nguyễn có hành vi "xem nhẹ" tình cảm của người hâm mộ.

Nguyên văn Thông cáo chính thức của Def Jam đăng tải trên các kênh của công ty và nghệ sĩ.

Trong thông cáo chính thức, Def Jam Recordings Vietnam phản bác ba vấn đề chính liên quan đến Mason Nguyễn đang gây tranh cãi. Trước hết, về nghi vấn thái độ khi mở quà fan, công ty khẳng định đã rà soát toàn bộ tư liệu và không có hành vi phân biệt hay đánh giá quà tặng dựa trên giá trị vật chất; các clip lan truyền bị cho là trích đoạn thiếu bối cảnh và suy diễn chủ quan.

Với đoạn hội thoại riêng tư bị phát tán vào chiều tối ngày 26/2, công ty quản lý cho biết nội dung này diễn ra giữa Mason Nguyễn và bạn gái cũ vào ngày 19/12/2025 và nhấn mạnh đây là trao đổi cá nhân sau khi mối quan hệ đã kết thúc; việc phát tán khi chưa có sự đồng thuận là xâm phạm quyền riêng tư, đồng thời khẳng định nội dung đã bị cắt xén. Phía công ty cũng cho biết đang làm việc với những bên liên quan để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với hành vi phát tán và xuyên tạc nội dung cá nhân.

Cuối cùng liên quan đến tranh cãi hiển thị mã QR tài khoản ngân hàng cá nhân trong phiên livestream trên kênh YouTube Bằng Cổ Tay ngày 20/2/2026, công ty bày tỏ quan điểm: donate là hình thức phổ biến, không vi phạm quy định của nền tảng (YouTube), việc hiển thị mã QR diễn ra tự nhiên theo đề nghị của chủ kênh và toàn bộ video vẫn được lưu công khai để đảm bảo minh bạch.

Def Jam cho biết sẽ rà soát lại quy trình quản lý hình ảnh và truyền thông, đồng thời cân nhắc biện pháp pháp lý nếu các thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền gây thiệt hại.

Trước đó, nguồn cơn của làn sóng tranh luận được cho là bắt đầu từ một buổi livestream ngày 20/2 trên kênh YouTube “Bằng Cổ Tay”, có sự tham gia của Mason Nguyễn cùng rapper 24k.Right. Trong quá trình trò chuyện, Mason Nguyễn đưa ra mã QR tài khoản ngân hàng cá nhân trên sóng trực tiếp khi 24k.Right gợi ý fan của nam rapper nên donate thẳng để tránh mất khoản phí sàn đáng kể khi donate qua YouTube.

Chi tiết này nhanh chóng tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Mason Nguyễn là khách mời chứ không phải chủ kênh livestream, vì vậy việc hiển thị mã QR nhận tiền là không phù hợp. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng donate là cơ chế phổ biến khi livestream trên YouTube, hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của người xem và không vi phạm quy định của nền tảng.

Từ ồn ào về mã QR, nhiều tin đồn tiêu cực khác về nam rapper cũng bị đưa ra bàn tán, đẩy câu chuyện ban đầu trở thành làn sóng công kích trên mạng xã hội.

Sinh năm 2000 tại Hà Nội, Mason Nguyễn được biết đến như một rapper xuất thân từ cộng đồng underground trước khi được chú ý rộng rãi qua chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025. Sau chương trình, lượng người theo dõi và cộng đồng fan của nam nghệ sĩ tăng trưởng nhanh chóng, đồng nghĩa với áp lực lớn hơn về hình ảnh và cách ứng xử trước công chúng.