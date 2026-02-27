Minh Tú kém tinh tế hay quá thẳng thắn khi nói thế này với Lương Thùy Linh?

HHTO - Một câu nói của siêu mẫu Minh Tú trong podcast của Hoa hậu Lương Thùy Linh đang khiến khán giả tranh cãi, người cho rằng Minh Tú kém tinh tế, người nhận thấy nàng siêu mẫu nói như vậy cũng chẳng sai.

Thời gian qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh liên tục giới thiệu nhiều chương trình nhằm chứng tỏ khả năng đa dạng của mình. Sau show thực tế Xinh Đờ Rê Linh trong đó cô nhập vai người dọn nhà cho các ngôi sao, Miss World Vietnam 2019 lại thực hiện loạt podcast Năm Nay Ổn Hông? để gặp gỡ, trò chuyện với dàn người đẹp đình đám.

Hoa hậu Lương Thùy Linh thử sức làm podcast

Trong một tập mới lên sóng, nàng hậu đã mời siêu mẫu Minh Tú cùng tâm tình. Và chẳng ngờ trước ống kính, Minh Tú lại nói thẳng nói thật với Lương Thùy Linh rằng hai người chẳng phải chị em thân thiết. Minh Tú nhận thấy “Tụi mình cũng không làm việc chung quá nhiều, cũng không đi chơi riêng. Nói về mặt tình cảm, tụi mình chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau”.

Minh Tú là khách mời trong một tập phát sóng đầu năm

Nữ siêu mẫu còn kể thêm rằng thời điểm cuối năm, cô rất bận, sức khỏe cũng không tốt nên hoàn toàn có thể từ chối lên podcast này. Nhưng Minh Tú nhận lời vì mối quan hệ lâu năm với công ty Sen Vàng. Chưa kể đây là lần đầu tiên Lương Thùy Linh chủ trì podcast nên cô muốn tới để nàng hậu hiểu rằng “không có lần đầu tiên nào tròn trĩnh”.

Minh Tú bỗng nhiên thẳng tính khiến Lương Thùy Linh bối rối.

Có thể thấy Lương Thùy Linh bối rối, sượng sùng thấy rõ khi nghe đàn chị nói như vậy, nhất là khi nàng hậu lần đầu dẫn podcast nên càng chưa có kinh nghiệm ứng phó với những pha bẻ lái của khách mời. Còn khán giả cũng cho rằng Minh Tú thiếu tế nhị, nói chuyện kém tinh tế. Dù những gì Minh Tú nói không sai, nhưng cô cũng đâu cần đẩy đối phương vào thế khó xử. Nhưng cũng có nhiều người biết Minh Tú xưa nay rất thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy chứ không vòng vo nên dễ gây hiểu lầm, chứ thật tâm nàng siêu mẫu không hề muốn làm đàn em bối rối.