"Chị Đẹp" Minh Hằng ma mị trong tạo hình mới, hé lộ dự án âm nhạc đầy ẩn số

Như Lê

HHTO - "Chị Đẹp" Minh Hằng bất ngờ tung teaser cho MV mới mang tên “Hoa hồng ai vun trồng”. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, đây là một ca khúc nhạc Pop mà cô rất tâm huyết.

Minh Hằng chia sẻ: “Khi nhận được một ca khúc hay khiến mình phải nghe đi nghe lại rất nhiều, tôi có linh cảm phải làm MV nên đã sắp xếp lại lịch trình, nhanh chóng thực hiện để gửi đến khán giả. MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng có thể xem như sản phẩm âm nhạc đầu tư nhất của Minh Hằng từ trước đến nay.

Tương lai, có thể sẽ có nhiều sản phẩm đầu tư hơn nữa nhưng ở Hoa Hồng Ai Vun Trồng, tôi tự hào vì mình đã có thể thực hiện nó, với nhiều tâm sức, tình cảm và sự đồng hành của những cộng sự mà bản thân mong muốn được hợp tác từ lâu”.

hhavt10.jpg

Teaser Hoa Hồng Ai Vun Trồng dẫn dắt khán giả vào “bi kịch” của một gái khi yêu qua nhiều lát cắt mang đầy tính ẩn dụ. Mở đầu là hình ảnh một bông hoa hồng đỏ nằm lẻ loi giữa khung cảnh lạnh lẽo hoang tàn, như một cô gái bị tàn phai nhan sắc, không còn sức sống.

Tiếp đến là sự xuất hiện của một cô gái với gương mặt xinh đẹp được điểm tô rất nhiều bông hoa rực rỡ, nhưng sự lộng lẫy ấy thực chất lại là bức màn che mắt, khiến nàng vô giác đón nhận ly nước chứa đầy rắn - đại diện cho những lời đường mật hão huyền được tô vẽ từ người yêu - khiến “bông hoa” ngày càng trở nên héo úa.

mh.png
hhavt6.png

Những sợi dây thừng đầy hoa cũng tượng trưng cho những thứ “mang danh” tình yêu nhưng lại là sự giam cầm nghiệt ngã. Đó không phải là yêu thương, mà là sự “trói buộc” của một tình yêu độc hại.

Ở cuối teaser, khoảnh khắc người phụ nữ đan tay với một người khác nhưng 2 bàn tay lại dính chặt vào nhau không tách rời khiến khán giả đưa ra nhiều dự đoán, rằng đây sẽ là phân đoạn cao trào của một câu chuyện tình yêu đổ vỡ, hay là cột mốc trong một hành trình thay đổi nào đó?

mh2.png

Teaser cũng hé lộ một đoạn nhạc ngắn đầy ma mị cùng câu hát “Cánh hoa rơi giữa nơi hoang mạc… một bông hoa xơ xác”. Trước đó, nữ ca sĩ cũng khiến khán giả liên tục dự đoán về nghệ sĩ sẽ kết hợp cùng mình lần này khi các hint được tung ra. Đầu tiên là fanpage chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đăng tải hình ảnh 2 bông hoa màu xanh và hồng kèm caption: “Lần đầu tiên, sự kết hợp từ 2 cái tên không ai ngờ đến! Something is coming”.

Tiếp đến là chia sẻ của Minh Hằng khi xác nhận mình chính là bông hồng xanh và đang “Đợi mảnh ghép còn lại để hoàn thiện một “Khế Ước” chưa từng có”. Ngay lập tức, hàng loạt tên của các nghệ sĩ nổi tiếng đã được cộng đồng mạng đưa ra. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn quyết định giữ bí mật, khiến khán giả thêm phần tò mò.

f0c55688-5272-4759-8f1c-30a4510335fc.jpg
Như Lê
#Minh Hằng #Hoa Hồng Ai Vun Trồng #MV mới #dự án âm nhạc #teaser #sao Việt #nhạc Pop

