Công thức phối đồ mà những cô nàng ăn mặc đẹp hiếm khi nói cho bạn biết

HHTO - Bí quyết phối đồ làm sao để trông thật sành điệu và thời trang đôi khi rất đơn giản. Những công thức dễ áp dụng nhất lại cho ra kết quả không chỗ nào chê!

Váy lấp lánh + Bốt

Những món đồ lấp lánh luôn giúp chúng ta gây ấn tượng nhanh chóng, tuy nhiên chúng rất dễ bị lạc quẻ với phần còn lại của bộ trang phục. Nếu đồ lấp lánh thường xuyên làm khó bạn, khiến bạn bối rối tìm phụ kiện và giày để hợp với nó, thì hãy nhớ công thức này: Váy lấp lánh ngắn + bốt cao đến gối. Sự kết hợp này không chỉ luôn mang cảm giác sành điệu và thời thượng, mà nó còn là outfit hoàn hảo cho những buổi đi chơi với bạn bè hoặc hẹn hò ngẫu hứng.

Áo hoodie + váy xòe

Áo hoodie có khả năng đặc biệt là có thể ngay lập tức khiến mọi bộ trang phục trở nên thoải mái và thể thao. Để chiếc áo hoodie trông nâng cấp hơn, hãy kết hợp với một chiếc váy xòe, chất liệu voan, kaki hoặc lụa. Với công thức này, ngay cả một chiếc áo hoodie đường phố nhất cũng trở nên sành điệu bất ngờ.

Nếu bạn cảm thấy cách này hơi vượt quá vùng an toàn của mình, hãy chọn một thiết kế áo hoodie đơn giản, đơn sắc để phối cùng váy xòe.

Đầm thướt tha + blazer và giày sneaker

Khi một chiếc đầm khiến bạn trông quá mềm mại yểu điệu, hãy thêm một chiếc áo blazer đứng form, chất liệu vải cứng để trông mạnh mẽ hơn. Để giảm thiểu tối đa sự thướt tha nữ tính của những chiếc đầm lụa hoặc voan, không gì hiệu quả hơn một đôi giày sneaker năng động. Công thức phối này giúp bạn có một bộ trang phục cân bằng, vừa điệu đà vừa cá tính, hợp với hầu hết mọi môi trường.

Ái Ái
