Sao Việt khai Xuân: Hồ Ngọc Hà - ISAAC đổ bộ Milan, HIEUTHUHAI có mặt ở Bangkok

HHTO - Sau ISAAC, "Bạn thân thương hiệu" Gucci - Hồ Ngọc Hà được dự đoán sẽ tỏa sáng tại Milan Fashion Week 2026. HIEUTHUHAI xuất ngoại sang Thái Lan, sẽ có "cú nổ" mới với Louis Vuitton?

Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, nhiều nghệ sỹ Việt bắt đầu những lịch trình công tác nước ngoài cùng các thương hiệu xa xỉ. Các lời mời xuất ngoại từ các nhà mốt danh tiếng được cho là tín hiệu đáng mừng đối với thời trang Việt.

milan-fashion-week-vietnam-isaac-boss-2.jpg
milan-fashion-week-vietnam-isaac-boss-1.jpg

ISAAC là nghệ sĩ Việt "mở bát" tại Milan Fashion Week mùa Thu Đông 2026.

Ngày 26/2, ISAAC ghi điểm tại show Thu Đông 2026 của nhà mốt BOSS nhờ tạo hình cổ điển, lịch lãm. Anh cả show "Say Hi" được cộng đồng mạng khen ngợi nhờ phong thái tự tin trong các hoạt động giao lưu với nhiều ngôi sao quốc tế như David Beckham hay Vương Phi Phi.

milan-fashion-week-vietnam-ho-ngoc-ha-gucci-dcd.jpg
milan-fashion-week-vietnam-ho-ngoc-ha-gucci.jpg

Hồ Ngọc Hà là ngôi sao được đặt nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên thảm đỏ show Gucci Thu Đông 2026, diễn ra vào ngày 27/2 (giờ Ý). Nữ ca sĩ hiện là "Bạn thân thương hiệu" duy nhất tại thị trường Việt Nam của nhà mốt.

milan-fashion-week-vietnam-ho-ngoc-ha-gucci-dcdfv.jpg
milan-fashion-week-vietnam-ho-ngoc-ha-gucci-dc.jpg

Tại sân bay khởi hành sang Ý, Hồ Ngọc Hà lăng xê bộ cánh có tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Check-in tại kinh đô thời trang, mỹ nhân Việt gây ấn tượng mạnh với khí chất sang trọng trong trang phục La Bomba N.2 thuộc BST La Famiglia.

hieuthuhai-louis-vuitton-124.jpg
hieuthuhai-louis-vuitton.jpg

HIEUTHUHAI được đồn đoán là cái tên tiếp theo xuất ngoại theo lời mời của nhà mốt Louis Vuitton. Quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa 1 "nhá hàng" về chuyến công tác trên story Instagram. Nhiếp ảnh gia Hizo cũng bắt gặp nam rapper trên đường phố Bangkok.

louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-dec.jpg
hieuthuhai-louis-vuitton-pop-up-dce.jpg

Nhiều khả năng HIEUTHUHAI sẽ tham gia sự kiện khai trương "khách sạn pop-up” của nhà mốt tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm biểu tượng Monogram của thương hiệu Pháp. Đồng thời, đây cũng là điểm đến duy nhất tại Đông Nam Á, sau Thượng Hải , New York và Seoul.

hieuthuhai-louis-vuitton-pop-up-1.jpg
hieuthuhai-louis-vuitton-pop-up.jpg

Trong không gian pop-up đặc biệt, thương hiệu mang đến trải nghiệm nhập vai sống động, giới thiệu các thiết kế biểu tượng của thương hiệu qua nhiều thế hệ.

hht-fb-3-326.jpg
MIDI
