19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 lọt vào vòng bình chọn trực tuyến

HHTO - Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vừa công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc năm 2025 - những gương mặt trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích nổi bật, lan tỏa giá trị tích cực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những cá nhân trẻ có đóng góp nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội.

Năm 2025, Ban Tổ chức nhận được hơn 140 hồ sơ đề cử từ các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước. Sau quá trình xét chọn kỹ lưỡng, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 19 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho tinh thần tiên phong, sáng tạo và cống hiến của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ở lĩnh vực học tập, 3 đề cử được lựa chọn là Lê Kiến Thành - học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai); Trần Minh Hoàng - sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nguyễn Lương Thái Duy - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây đều là những gương mặt trẻ có thành tích học tập xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học ghi nhận sự góp mặt của 3 nhà khoa học trẻ gồm TS. Đặng Thị Lệ Hằng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), TS. Phạm Anh Tuấn (Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển) và TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore), với nhiều công trình có giá trị ứng dụng cao, được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín.

19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Trong lĩnh vực lao động sản xuất, đề cử duy nhất là Nguyễn Chí Đông - cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, người có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và chuyển đổi số.

Hai đề cử thuộc lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp gồm Phạm Chí Nhu, Giám đốc điều hành Công ty Coolmate và Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Việt Nam. Cả hai đều là những doanh nhân trẻ tiêu biểu, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Lĩnh vực quốc phòng và an ninh trật tự có 4 đề cử là các sĩ quan trẻ đang công tác trực tiếp ở cơ sở, gồm Đại úy Đoàn Văn Chí, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng và Đại úy Trần Quốc Khánh- những cán bộ có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh, chủ quyền và trật tự an toàn xã hội.

Ở lĩnh vực thể dục thể thao, hai vận động viên trẻ được đề cử là Nguyễn Đình Bắc - tiền đạo CLB Công an Hà Nội và ĐT quốc gia Việt Nam, cùng Nguyễn Thị Hương - thành viên đội tuyển Canoeing quốc gia, đều ghi dấu ấn tại các giải đấu khu vực và quốc tế.

Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng với 3 đề cử quen thuộc là Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc. Các nghệ sĩ trẻ không chỉ có thành tích nghệ thuật nổi bật mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Đề cử duy nhất trong lĩnh vực hoạt động xã hội là Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, Điện Biên), người trẻ dân tộc thiểu số tiêu biểu với nhiều đóng góp trong phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Theo Ban Tổ chức, lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước năm nay không có đề cử do chưa có hồ sơ thực sự nổi bật đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Giải thưởng.