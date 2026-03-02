Tây Ninh: Nhiều công trình thiết thực tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026

HHTO - Tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cần Đước, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 với nhiều chỉ tiêu, công trình và phần việc thiết thực, huy động nguồn lực hơn 1 tỷ đồng, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh trong Tháng thanh niên năm 2026.

Vừa qua, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cần Đước, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng của tuổi trẻ toàn tỉnh.

Trong Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Tây Ninh triển khai hệ thống 10 chỉ tiêu trọng tâm với nhiều nội dung, phần việc thiết thực: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt nghị quyết; 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 200 ý tưởng, sáng kiến được đăng ký triển khai; 50.000 thanh thiếu nhi được nâng cao năng lực số; 250.000 thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 250.000 thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Ngoài ra, trồng mới 40.000 cây xanh; 100% xã biên giới (19/19 xã) tổ chức hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên; 100% Đoàn cấp xã hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, hỗ trợ 06 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 12.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp, 2.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; 7.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia nâng cao ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; hỗ trợ 2.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Với hệ thống chỉ tiêu, công trình, phần việc cụ thể và ý nghĩa, tuổi trẻ Tây Ninh quyết tâm tạo nên một Tháng Thanh niên 2026 sôi nổi, bứt phá và đậm dấu ấn.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng bảng tượng trưng: 500 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 250 triệu đồng; 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng; 500 lá cờ Tổ quốc; 60 phần quà trị giá 30 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chương trình trao tặng một công trình thanh niên “Tuyến đường cây Thanh niên” trị giá 15 triệu đồng; tặng 20 suất học bổng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng; 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 5 triệu đồng; 1 phòng tin học cho em trị giá 200 triệu đồng; trao tặng 600 lá cờ Tổ quốc cho 6 xã Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ, Long Hựu, Vàm Cỏ, Thuận Mỹ.

Ngay sau lễ ra quân là hoạt động trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tuyến đường xã Cần Đước; trao tặng 400 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã Tân Lân, Rạch Kiến, Long Hựu, Mỹ Lệ.

Tổng nguồn lực huy động tại Lễ khởi động đạt hơn 1 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với công tác chăm lo thanh thiếu nhi và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.