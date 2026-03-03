Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Hơn 5.000 sinh viên các trường đại học tại TP.HCM sẽ tham gia Chủ Nhật Đỏ 2026

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Chủ Nhật Đỏ 2026 tổ chức tại trường ĐH Văn Hiến vào ngày 7 - 8/3 hiện thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ, sinh viên của nhiều trường đại học tại TP.HCM, với mong muốn trao đi giọt hồng, lan tỏa truyền thống yêu thương, sẻ chia.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026 đang là sự kiện cộng đồng được đông đảo bạn trẻ quan tâm. Trong hai ngày 7 và 8/3 tới, Chủ Nhật Đỏ sẽ dừng chân tại trường Đại học Văn Hiến, TP.HCM, dự kiến chào đón hơn 5.000 bạn trẻ cùng góp phần tô điểm cho hành động nhân văn hiến máu - cứu người.

Hiện tại, Ban tổ chức chương trình đã ghi nhận danh sách 10 trường đại học trên địa bàn TP.HCM xác nhận tham gia. Các trường gồm: Trường ĐH Văn Hiến, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, trường ĐH Tài chính - Marketing, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, trường ĐH Y Dược TP.HCM, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM.

cnd.jpg

Trên fanpage Đại học Văn Hiến, thông điệp của Chủ Nhật Đỏ đã được nhà trường chia sẻ và kêu gọi sinh viên cùng tham gia nhân rộng nghĩa cử cao đẹp. Nhiều bạn sinh viên cho biết đã sẵn sàng trao đi yêu thương, gắn thẻ bạn bè cùng đặt lịch hẹn vào ngày Chủ nhật tuần này.

Sau 7 lần đăng cai tổ chức sự kiện, theo nhà trường, Chủ Nhật Đỏ không chỉ dừng lại ở một chương trình hiến máu tình nguyện mà còn mang sứ mệnh thiêng liêng: Hồi sinh và nối dài những nhịp đập hy vọng, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị.

Đặc biệt, nhân Tháng Thanh Niên 2026, chặng Chủ Nhật Đỏ 2026 - do Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến, Vietcombank, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Tập đoàn Gelex tổ chức - bên cạnh đồng hành hiến máu còn mở rộng với nhiều nghĩa cử thiết thực, góp phần lan tỏa yêu thương và bồi đắp trách nhiệm xã hội trong cộng đồng. BTC sẽ trao tặng 20 máy tính đến Hội Sinh viên các trường đại học, trao 100 suất học bổng tình nguyện dành cho những sinh viên tham gia hiến máu tích cực, ghi nhận và tôn vinh tinh thần sẻ chia bền bỉ của tuổi trẻ, sửa chữa nhà cho cựu chiến binh.

Nguồn clip: Đại học Văn Hiến

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Với thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

