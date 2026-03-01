Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Thanh Thủy được khen "như xé truyện bước ra" trong trang phục hanbok

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe ảnh chuyến du Xuân đầu năm. Nàng hậu tới Hàn Quốc, diện trang phụ truyền thống hanbok, được netizen khen xinh đẹp như "xé truyện bước ra".

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đang có chuyến du Xuân tới đất nước Hàn Quốc. Nàng hậu nhanh chóng hòa nhập cũng văn hóa của xứ sở kim chi thông qua trải nghiệm món ăn đường phố, mặc đồ hanbok...

thanh-thuy3.jpg﻿
thanh-thuy5.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy chọn hanbok màu trắng tinh, thêu hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và khởi đầu mới trong văn hóa Hàn Quốc. Màu trắng thể hiện tâm hồn thanh cao, còn hoạ tiết hoa thêu mang ý nghĩa về vẻ đẹp dịu dàng và hạnh phúc.

thanh-thuy2.jpg
thanh-thuy1.jpg

Nàng hậu vấn tóc, cài trâm và hoa cùng tông màu, được khen chỉn chu đến từng chi tiết. Mặc dù đã kết thúc cả 2 nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn thu hút sự chú ý không nhỏ của người hâm mộ sắc đẹp. Nàng hậu luôn biết cách làm mới bản thân, thay đổi phong cách, mang đến diện mạo xinh đẹp rực rỡ trong mọi sự kiện.

﻿thanh-thuy.jpg
thanh-thuy4.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về định hướng tương lai, cô khẳng định sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và theo đuổi mục tiêu hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới: “Tôi sẽ tiếp tục phát triển và mang sứ mệnh truyền cảm hứng của mình đi xa hơn, với mục đích giúp đỡ phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái chính là những phẩm chất làm nên Sức Mạnh Phụ Nữ (WOMEN POWER)”.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
