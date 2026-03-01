Gucci Primavera: "Đủ wow" với Hồ Ngọc Hà - Ningning aespa, Tiêu Chiến gây tiếc nuối

HHTO - Hồ Ngọc Hà "cân đẹp" ống kính Getty Images trong lần thứ 3 dự show Gucci. Ningning aespa ghi điểm mạnh mẽ tại Gucci Primavera nhưng vẫn vấp phải ý kiến trái chiều. Trong khi đó, đại sứ toàn cầu Tiêu Chiến có lựa chọn gây tiếc nuối.

Tâm điểm của Milan Fashion Week ngày thứ 4 thuộc về show diễn Gucci Primavera. Tân Giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia ra mắt hoành tráng với 83 looks, gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim của Tom Ford những năm 90. Hàng loạt tên tuổi quốc tế đình đám hội tụ trên hàng ghế đầu, chứng khiến khoảnh khắc lịch sử của nhà mốt Ý danh tiếng.

Đại diện duy nhất từ Việt Nam - Hồ Ngọc Hà diện trang phục chất liệu da tông nâu chủ đạo đến từ BST Pre Fall 2026. Nữ ca sĩ tỏa sáng qua ống kính Getty Images, có khoảnh khắc chung khung hình đáng chú ý cùng Gulf Kanawut và Anne Curtis.



"Bạn thân thương hiệu" Hồ Ngọc Hà duy trì phong độ thời trang ấn tượng trong lần thứ 3 trở lại Milan cùng Gucci. Từ tạo hình sân bay tới sự kiện chính thức hay tiệc tối đều nhận về phản hồi tích cực từ netizen.

Gulf Kanawut - nam đại sứ đầu tiên của Gucci tại Thái Lan tiếp tục tạo dấu ấn trên hàng ghế đầu. Nam ca sĩ - diễn viên khai thác tinh thần phi giới tính (gender-fluid) qua dáng áo crop-top ôm sát, kiểu tóc mullet.

Nàng thơ Park Gyu Young chọn tông đen chủ đạo cho tạo hình, mang màu sắc bí ẩn. Bộ cánh của nữ diễn viên xứ Hàn được đánh giá cao nhờ khả năng xếp lớp trang phục, kết hợp chất liệu tinh tế, thời thượng.

Một trong những cái tên hút thảo luận lớn nhất là Ningning aespa. Trong ngày trở lại kinh đô thời trang, nữ idol "ngược dòng" xu hướng tối giản, "giàu ngầm" thịnh hành. Trước thềm sự kiện, Ningning gây choáng với bản phối dạo phố dát logo dày đặc từ áo khoác tới phụ kiện to bản.

Tới sự kiện chính thức, Ningning aespa thu hút ống kính trong bộ cánh thuộc BST Pre Fall 2026 của thương hiệu. Cô vẫn chọn phụ kiện gắn logo to bản cùng kiểu tóc mang hơi hướng retro. Sau đó, Ningning chọn đầm đen suông rộng cùng bốt mũi nhọn tới dự tiệc tối của nhà mốt.

Các tín đồ thời trang đánh giá cao khả năng biến hóa, dám thử nghiệm phong cách của Ningning aespa trong giai đoạn tiếp xúc với Gucci.

Đại sứ toàn cầu Tiêu Chiến tiếp tục trung thành với tạo hình tối màu cho lần xuất hiện mới nhất. Vẻ ngoài lịch lãm của mỹ nam C-Biz vẫn là chủ đề được khen ngợi. Tuy nhiên, đặt cạnh loạt tạo hình táo bạo của các đại diện khác, lựa chọn này lại bị nhận xét là chưa đủ bứt phá.