Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Gucci Primavera: "Đủ wow" với Hồ Ngọc Hà - Ningning aespa, Tiêu Chiến gây tiếc nuối

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hồ Ngọc Hà "cân đẹp" ống kính Getty Images trong lần thứ 3 dự show Gucci. Ningning aespa ghi điểm mạnh mẽ tại Gucci Primavera nhưng vẫn vấp phải ý kiến trái chiều. Trong khi đó, đại sứ toàn cầu Tiêu Chiến có lựa chọn gây tiếc nuối.

Tâm điểm của Milan Fashion Week ngày thứ 4 thuộc về show diễn Gucci Primavera. Tân Giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia ra mắt hoành tráng với 83 looks, gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim của Tom Ford những năm 90. Hàng loạt tên tuổi quốc tế đình đám hội tụ trên hàng ghế đầu, chứng khiến khoảnh khắc lịch sử của nhà mốt Ý danh tiếng.

milan-fashion-week-gucci-jh-ho-ngoc-ha.jpg
milan-fashion-week-gucci-anne-curtis-gulf-ho-ngoc-ha.jpg

Đại diện duy nhất từ Việt Nam - Hồ Ngọc Hà diện trang phục chất liệu da tông nâu chủ đạo đến từ BST Pre Fall 2026. Nữ ca sĩ tỏa sáng qua ống kính Getty Images, có khoảnh khắc chung khung hình đáng chú ý cùng Gulf Kanawut và Anne Curtis.

milan-fashion-week-vietnam-ho-ngoc-ha-gucci.jpg
milan-fashion-week-gucci-ningning-aespa-dinner-after-123.jpg

"Bạn thân thương hiệu" Hồ Ngọc Hà duy trì phong độ thời trang ấn tượng trong lần thứ 3 trở lại Milan cùng Gucci. Từ tạo hình sân bay tới sự kiện chính thức hay tiệc tối đều nhận về phản hồi tích cực từ netizen.

milan-fashion-week-gucci-gulf-kanawut-ass.jpg
milan-fashion-week-gucci-gulf-kanawut-a.jpg

Gulf Kanawut - nam đại sứ đầu tiên của Gucci tại Thái Lan tiếp tục tạo dấu ấn trên hàng ghế đầu. Nam ca sĩ - diễn viên khai thác tinh thần phi giới tính (gender-fluid) qua dáng áo crop-top ôm sát, kiểu tóc mullet.

milan-fashion-week-gucci-park-gyu-young-12.jpg

Nàng thơ Park Gyu Young chọn tông đen chủ đạo cho tạo hình, mang màu sắc bí ẩn. Bộ cánh của nữ diễn viên xứ Hàn được đánh giá cao nhờ khả năng xếp lớp trang phục, kết hợp chất liệu tinh tế, thời thượng.

milan-fashion-week-gucci-ningning-aespa-ap.jpg
milan-fashion-week-gucci-ningning-aespa-bf.jpg

Một trong những cái tên hút thảo luận lớn nhất là Ningning aespa. Trong ngày trở lại kinh đô thời trang, nữ idol "ngược dòng" xu hướng tối giản, "giàu ngầm" thịnh hành. Trước thềm sự kiện, Ningning gây choáng với bản phối dạo phố dát logo dày đặc từ áo khoác tới phụ kiện to bản.

milan-fashion-week-gucci-ningning-aespa-222.jpg

Tới sự kiện chính thức, Ningning aespa thu hút ống kính trong bộ cánh thuộc BST Pre Fall 2026 của thương hiệu. Cô vẫn chọn phụ kiện gắn logo to bản cùng kiểu tóc mang hơi hướng retro. Sau đó, Ningning chọn đầm đen suông rộng cùng bốt mũi nhọn tới dự tiệc tối của nhà mốt.

milan-fashion-week-gucci-ningning-aespa-dinner.jpg
milan-fashion-week-gucci-ningning-aespa-dinner-after.jpg

Các tín đồ thời trang đánh giá cao khả năng biến hóa, dám thử nghiệm phong cách của Ningning aespa trong giai đoạn tiếp xúc với Gucci.

milan-fashion-week-gucci-xiao-zhan-global-brand-ambassador-1.jpg
milan-fashion-week-gucci-xiao-zhan.jpg

Đại sứ toàn cầu Tiêu Chiến tiếp tục trung thành với tạo hình tối màu cho lần xuất hiện mới nhất. Vẻ ngoài lịch lãm của mỹ nam C-Biz vẫn là chủ đề được khen ngợi. Tuy nhiên, đặt cạnh loạt tạo hình táo bạo của các đại diện khác, lựa chọn này lại bị nhận xét là chưa đủ bứt phá.

hht-fb-3-326.jpg
MIDI
#Gucci #Milan Fashion Week #Hồ Ngọc Hà #Ningning aespa #Tiêu Chiến #Gulf Kanawut

Xem thêm

Cùng chuyên mục