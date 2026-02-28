HIEUTHUHAI gây sốt với visual "chất liệu bạn trai" tại đường phố Bangkok

Mới đây, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI tại Bangkok đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, khi nam rapper góp mặt trong sự kiện đặc biệt của Louis Vuitton nhân kỷ niệm 130 năm hành trình họa tiết Monogram - biểu tượng kinh điển gắn liền với lịch sử thương hiệu.

HIEUTHUHAI có mặt tại Thái để tham gia sự kiện của "nhà mốt" Louis Vuitton.

Trong bộ ảnh vừa được đăng tải, giọng ca Exit Sign gây “sốc visual” với thần thái phong độ khi thả dáng giữa đường phố Bangkok. Bối cảnh đô thị hiện đại càng tôn lên tinh thần high-fashion trong tổng thể tạo hình của nam nghệ sĩ. HIEUTHUHAI lựa chọn thiết kế tối giản làm chủ đạo, khéo léo kết hợp với chiếc túi mang họa tiết Monogram đặc trưng của Louis Vuitton.

Những bức ảnh chuẩn "chất liệu bạn trai" của HIEUTHUHAI tại Bangkok.

Được biết, điểm nhấn trong lịch trình lần này là buổi tham quan không gian pop-up đặc biệt của Louis Vuitton tại Bangkok. Tiếp nối hành trình kỷ niệm 130 năm họa tiết Monogram sau các điểm dừng chân tại Shanghai, New York City và Seoul, thương hiệu mang đến Thái Lan một công trình pop-up bốn tầng được tái hiện theo cảm hứng khách sạn.

Sự góp mặt của HIEUTHUHAI vì thế không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn phản ánh vị thế ngày càng nổi bật của nghệ sĩ Việt trên bản đồ thời trang khu vực.

Trước đó, HIEUTHUHAI từng nhiều lần "gây bão" khi xuất hiện tại Thái Lan. Mỗi lần đặt chân đến xứ chùa Vàng, nam rapper đều khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt hình ảnh đời thường nhưng vẫn toát lên phong thái ngôi sao.

HIEUTHUHAI tạo nên "công thức viral": Hễ cứ đến Thái Lan là "gây bão".

Trước đó, đầu năm 2025, HIEUTHUHAI cũng từng gây chú ý khi có chuyến du lịch ngắn ngày cùng rapper NEGAV. Bộ đôi vốn nổi tiếng với “7749 content mặn mòi”, nên chỉ cần xuất hiện chung một khung hình đã đủ khiến người hâm mộ thích thú. Không chỉ ở những chuyến đi nghỉ dưỡng mà trong các lần tham dự sự kiện tại Thái Lan trước đây, HIEUTHUHAI cũng nhiều lần trở thành tâm điểm nhờ visual nổi bật.

Vào tháng 2/2025, HIEUTHUHAI cũng có chuyến đi đến Bangkok và thu về "rổ content" cùng NEGAV.

Việc được Louis Vuitton lựa chọn đồng hành trong cột mốc kỷ niệm 130 năm Monogram không đơn thuần là một lần xuất hiện tại sự kiện thời trang, mà là dấu ấn cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của HIEUTHUHAI trên nhiều "địa hạt". Nếu âm nhạc là nền tảng giúp anh xây dựng tên tuổi, thì thời trang đang trở thành “mặt trận” mới nơi nam rapper chứng minh thương hiệu cá nhân.