HIEUTHUHAI xuất hiện tại Bangkok, tham gia hoạt động kỷ niệm đặc biệt của LV

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Gần đây, cái tên HIEUTHUHAI không chỉ gắn liền với âm nhạc mà còn dần xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động văn hóa - thời trang quốc tế. Sau khi tham gia Paris Fashion Week 2025, nam rapper tiếp tục gây chú ý với chuyến tham quan Louis Vuitton Hotel Pop-up in Bangkok.

Paris Fashion Week từng là cột mốc quan trọng trong năm 2025, đưa HIEUTHUHAI trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt xuất hiện tại sân chơi thời trang hàng đầu thế giới. Hình ảnh một rapper trẻ tuổi bước ra khỏi khuôn khổ âm nhạc để hiện diện trong không khí sôi động của kinh đô thời trang đã tạo được nhiều sự chú ý với công chúng.

﻿hieuthuhai1.jpg
hieuthuhai3.jpg

Mới đây nhất, HIEUTHUHAI đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan), tham quan không gian trải nghiệm đặc biệt Louis Vuitton Hotel Pop-up - một điểm dừng thuộc chuỗi hoạt động toàn cầu kỷ niệm 130 năm họa tiết Monogram huyền thoại của nhà mốt Pháp.

Louis Vuitton Hotel Pop-up in Bangkok được thiết kế lấy cảm hứng từ mô hình khách sạn - một cấu trúc triển lãm mô phỏng hành trình lưu trú, nơi mỗi “phòng” đại diện cho một chương trong lịch sử thương hiệu, mỗi “phòng” là một câu chuyện, dẫn dắt người tham quan qua hành trình khám phá di sản.

lv.jpg

Tại đây, Monogram - họa tiết ra đời năm 1896 được tái hiện qua nhiều hình thức trưng bày khác nhau, từ các thiết kế mang tính biểu tượng đến những phiên bản được làm mới qua chất liệu và kỹ thuật hiện đại.

﻿hieuthuhai.jpg
hieuthuhai2.jpg

Sự xuất hiện của HIEUTHUHAI tại Louis Vuitton Hotel Pop-up in Bangkok mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh thời trang và giải trí ngày càng giao thoa mạnh mẽ. Việc một rapper Việt có mặt tại những không gian trải nghiệm quốc tế cho thấy sự mở rộng vai trò của nghệ sĩ, vượt ra khỏi lĩnh vực âm nhạc để trở thành cầu nối văn hóa. Đây cũng là cơ hội để một nghệ sĩ trẻ Việt Nam tiếp cận và lan tỏa câu chuyện di sản lâu đời dưới góc nhìn thế hệ mới.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
